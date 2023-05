Gran Turismo 7: World Series startet am Samstag mit dem Nations Cup

Ab dem 13. Mai 2023 können Besitzer von „Gran Turismo 7“ an einer besonderen Herausforderung teilnehmen. Wie Sony und Polyphony Digital auf dem PlayStation Blog mitteilen, startet an diesem Tag die Gran Turismo World Series 2023 mit der ersten Runde des Nations Cup.

Alle Spieler, die ein Exemplar von „Gran Turismo 7“ für PlayStation 4 oder PlayStation 5 besitzen, können an diesem Wettkampf teilnehmen. Dazu muss lediglich der Sportmodus gestartet werden, wo die Möglichkeit geboten wird, sich für den Nations Cup anzumelden. Gleiches gilt für den Manufacturers Cup.

So sieht der Zeitplan aus

Gegenüber dem Vorjahr kommt es diesmal zu Änderungen: So werden die sieben Runden der Nations Cup-Online-Serie in einem aufeinanderfolgenden Block ausgetragen. Runde 7 findet am Samstag, 3. Juni 2023 statt. Und direkt darauf folgt am 7. Juni 2023 die Runde 1 des Manufacturers Cup, der am 1. Juli 2023 mit der letzten Runde abgeschlossen wird.

Die besten Spieler werden zu den beiden Live-Events der Serie 2023, dem „World Series“-Showdown in Amsterdam (11. bis 12. August) und dem Weltfinale, das Anfang Dezember an einem noch unbekannten Ort stattfindet, eingeladen.

Im Jahr 2023 erfährt das „Nations Cup“-Format noch eine weitere Veränderung: So werden Showdown und Weltfinale als Teamevent ausgetragen. Dabei treten ähnlich wie beim Manufacturers Cup drei Fahrer eines Landes im Kampf um den Titel an.

„Es ist jedes Mal aufregend, wenn eine neue Gran Turismo World Series losgeht“, so der Serienproduzent Kazunori Yamauchi. „Jedes Jahr erleben wir unglaubliche Kämpfe zwischen unseren etablierten Stars, aber es gibt immer mindestens ein neues Talent, das die Spitze aufmischt.“

Neben der Gran Turismo World Series ist für dieses Jahr ebenfalls eine Olympic Esports Series geplant, bei der die besten Spieler aus der ganzen Welt Ende Juni in Singapur zusammenkommen.

Weitere Informationen zur Event-Serie sind auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst.

„Gran Turismo 7“ kam im März 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt und profitierte nach einem recht holprigen Start von allerlei Updates, mit denen Verbesserungen vorgenommen wurden und neue Inhalte in das Rennspiel fanden. Mit einem dieser Updates wurde ebenfalls der VR-Modus eingeführt, der nahezu das gesamte Rennspiel mit PlayStation VR2 auf dem Kopf erleben lässt.

