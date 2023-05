Der Herr der Ringe Gollum: Ein Blick hinter die Kulissen – So entstand der Protagonist Gollum

In der kommenden Woche erscheint das von Daedalic Entertainment entwickelte „Der Herr der Ringe: Gollum“ für die Konsolen sowie den PC und wird uns einen ganz neuen Blick auf das zugrunde liegende Universum ermöglichen.

Erstmals haben wir nämlich die Möglichkeit, in die Rolle von Gollum zu schlüpfen und die tragische Geschichte des ehemaligen Hobbits hautnah zu erleben. Wenige Tage vor dem offiziellen Release stellten die Macher von Daedalic Entertainment ein frisches Entwickler-Tagebuch zur Verfügung, in dem auf die Gestaltung und die Eigenheiten von Gollum eingegangen wird.

Zu den behandelten Themen gehört unter anderem die gespaltene Persönlichkeit Gollums, die in der Geschichte von „Der Herr der Ringe: Gollum“ eine wichtige Rolle spielt und sich zudem auf das Gameplay des Adventures auswirken wird.

Die Eigenheiten von Gollum im Fokus

Auch Gollums physische Eigenheiten werden bei der Fortbewegung durch die Spielwelt entsprechend berücksichtigt. Seine einzigartigen Fähigkeiten machen aus Gollum beispielsweise einen flinken und agiler Charakter, dessen Stärken im Bereich des Versteckens und der schnellen Fortbewegung liegen.

Körperlich hingegen hat Gollum seinen Feinden nur wenig entgegenzusetzen. Daher kommt es in „Der Herr der Ringe: Gollum“ vor allem auf die Stealth-Elemente und eine unauffällige Vorgehensweise an. Abschließend wird in dem neuen Entwickler-Tagebuch auf das visuelle Design des Adventures und die Art und Weise, wie sich Gollum von seiner Filmvorlage unterscheidet, eingegangen.

Wie Daedalic Entertainments Produzent Harald Riegler kürzlich bekannt gab, wird euch „Der Herr der Ringe: Gollum“ rund 20 Stunden beschäftigen, wenn ihr euch bei der Erkundung der Spielwelt die nötige Zeit nehmt: „Ein entspanntes Durchspielen des Spiels mit Erkundung der wunderschön gestalteten Umgebungen und Anhören der Dialoge wird etwa 20 Stunden dauern. Eingefleischte Adventure-Spieler werden das Spiel schneller beenden können, aber wir raten jedem, sich Zeit zu nehmen und die Luft von Mittelerde zu atmen.“

Weitere Meldungen zu Der Herr der Ringe: Gollum:

„Der Herr der Ringe: Gollum“ erscheint am 25. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Die Umsetzung für Nintendos Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Der Herr der Ringe: Gollum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren