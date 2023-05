Der Herr der Ringe Gollum: Nehmt euch genug Zeit – Producer über die Spieldauer

Gegenüber GamingBolt verriet Harald Riegler, der Producer von „Der Herr der Ringe Gollum“, die ungefähre Spielzeit. Dabei bezog er sich auf Spieler, die ihren Durchlauf gemächlich angehen. So lautet nämlich seine Empfehlung.

Entspanntes Durchspielen empfohlen

„Ein entspanntes Durchspielen des Spiels mit Erkundung der wunderschön gestalteten Umgebungen und Anhören der Dialoge wird etwa 20 Stunden dauern. Eingefleischte Adventure-Spieler werden das Spiel schneller beenden können, aber wir raten jedem, sich Zeit zu nehmen und die Luft von Mittelerde zu atmen.“

20 Stunden können es also werden, wenn ihr euch Zeit lasst. Für ein lineares Singleplayer-Abenteuer durchaus eine hohe Spieldauer. Wichtiger als die Länge ist natürlich die Qualität des Stealth-Adventures, die sich am 25. Mai zeigen wird. Dann erscheint „Der Herr der Ringe: Gollum“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Eine Switch-Version folgt später irgendwann.

Überzeugte „Herr der Ringe“-Fans können für 59,99 Euro vorbestellen. Zusätzlich enthalten ist ein Paket aus sechs exklusiven Emotes. Für zehn Euro mehr gibt es noch eine Precious Edition. Darin steckt neben den Emotes ein Lore-Kompendium, der Sindarin-Vo-DLC, der Soundtrack und eine Kunstaustellung.

Dieses Schleich-Abenteuer stellt den ehemaligen Hobbit Sméagol in den Mittelpunkt, der als Gollum bekannt ist. Mit ihm müsst ihr euch euren Weg durch Mittelerde bahnen und dabei Kämpfe so gut wie möglich vermeiden. Die Handlung findet zur Zeit des ersten Kinofilms aus dem Jahr 2001 statt.

