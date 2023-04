Der Herr der Ringe Gollum: Precious Edition kann mit besonderen Inhalten vorbestellt werden

Nach einer mehrfachen Verschiebung hat „Der Herr der Ringe: Gollum“ in dieser Woche den sogenannten Goldstatus erreicht. Das heißt, die grundlegende Entwicklung des Titels wurde abgeschlossen und der finale Verkauf könnte theoretisch beginnen.

Während der Launch allerdings noch bis Ende Mai auf sich warten lässt, können Interessenten ihr Exemplar vorbestellen – beispielsweise als Precious Edition, die einige Zusatzinhalte mit sich bringt.

Soundtrack, Kompendium und elbische Sprachversion

Zu den Inhalten der Precious Edition, die mit 69,99 Euro zu Buche schlägt, gehören neben dem Hauptspiel der Soundtrack, ein Kompendium sowie zahlreiche Skizzen, die Einblicke in die Gestaltung von „Der Herr der Ringe: Gollum“ gewähren.

Ebenfalls enthalten ist die Sindarin-VO-Erweiterung, die den Titel in der elbischen Sprache Sindarin erleben lässt. Laut Entwickler wurde die Vertonung mit professionellen Sprechern aufgenommen und ist „genau das richtige für eingefleischte Fans von Mittelerde, die noch tiefer in die Welt von Tolkien eintauchen möchten“.

Der Herr der Ringe: Gollum – Precious Edition in der Übersicht:

Der Herr der Ringe: Gollum

Exklusives Concept Art – Mehr als 100 Skizzen und Einblicke in die Entwicklung

Lore-Kompendium – Hintergrundwissen zu unerzählten Geschichten aus Mittelerde

Original Soundtrack – Orchestrales Album mit 17 Titeln

Sindarin-VO Erweiterung

Vorbestellen könnt ihr die Precious Edition von „Der Herr der Ringe: Gollum“ direkt im PlayStation Store.

Wer etwas weniger ausgeben möchte und sich mit der Standardversion arrangieren kann, wird im PlayStation Store ebenfalls fündig. Sie kostet 59,99 Euro. Neben dem Spiel ist als Vorbestellerbonus ein Emoted-Pack mit dabei.

In „Der Herr der Ringe: Gollum“ erleben Spieler ein Abenteuer, das parallel zu den Ereignissen aus „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ spielt. Geboten wird ein Action-Adventure, in dem der mysteriöse Gollum von Spielern auf seiner Reise begleitet wird. Zugleich wird deutlich, wie er die mächtigsten Charaktere in Mittelerde überwinden konnte.

Das könnte euch ebenfalls zu „Der Herr der Ringe Gollum“ interessieren:

„Der Herr der Ringe: Gollum“ wird von Daedalic Entertainment in Partnerschaft mit Middle-earth Enterprises entwickelt und von Daedalic und NACON veröffentlicht. Der Titel erscheint am 25. Mai 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Nintendo Switch an der Reihe.

Weitere Meldungen zu Der Herr der Ringe: Gollum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren