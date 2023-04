Der Herr der Ringe Gollum: Sindarin-DLC nicht für Haupthandlung – Entwickler liefert Klarstellung

Im Zuge der nahenden Veröffentlichung von „Der Herr der Ringe: Gollum“ im kommenden Monat sorgten der Publisher Nacon und der Entwickler Daedalic Entertainment kürzlich für die Ankündigung der Precious Edition, die ab sofort vorbestellt werden kann.

Bei der Precious Edition handelt es sich um eine erweiterte Fassung, die mit 69,99 Euro lediglich zehn Euro mehr als die Standardversion kostet. Für diesen zusätzlichen Betrag bekommen die Käufer ein Lore-Kompendium, eine Sammlung digitalisierter Skizzen aus der Entwicklungsphase, den Soundtrack und die Sindarin-Voice-Over-Erweiterung.

Nur für Hintergrund-Charaktere

Die Sindarian-Erweiterung sorgte nach der Ankündigung für reichlich Diskussionen, da es zunächst danach klang, dass die Sprache der Grauelben den Käufern der Precious Edition von „Der Herr der Ringe: Gollum“ vorbehalten bleibt. Dem sei aber nicht so, wie Daedalic Entertainment inzwischen klarstellte. Die zusätzliche Vertonung in Sindarin gelte nur für einige Hintergrund-Charaktere.

Die Charaktere in der Hauptgeschichte werden nach wie vor die elbische Sprache zum Einsatz bringen, wenn es die Situation erfordert, was auch für Spieler gilt, die den DLC nicht besitzen. Der DLC soll lediglich dazu dienen, einigen Hintergrundcharakteren und NPCs mehr Authentizität zu verleihen.

„Die Sindarin VO-Erweiterung fügt einigen Charakteren im Hintergrund zusätzliche Sindarin-Zeilen hinzu“, so Daedalic Entertainment. „Wenn Gollum durch Mirkwood und andere Teile von Mittelerde reist, wird er verschiedene Dialoge zwischen Elben hören können. Diese Dialoge tragen zur Atmosphäre und zum Aufbau der Welt bei.“

Der Entwickler fügte hinzu: „Daedalic ist hier die Extra-Meile gegangen und hat professionelle Synchronsprecher engagiert, die von unseren Lore-Experten in Sindarin ausgebildet wurden. Es ist ein DLC für echte Tolkien-Fans, die noch mehr in die Welt von Mittelerde eintauchen wollen.“

Das könnte euch ebenfalls zu „Der Herr der Ringe: Gollum“ interessieren:

„Der Herr der Ringe: Gollum“ soll am 25. Mai 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen, während eine Nintendo Switch-Version ebenfalls in der Entwicklung ist, aber zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

Weitere Meldungen zu Der Herr der Ringe: Gollum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren