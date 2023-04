Der Herr der Ringe Gollum: Ein goldener Ring – Entwicklung erfolgreich abgeschlossen

Nach einer weiteren Verschiebung, die der Qualität und dem finalen Feinschliff des Fantasy-Abenteuers zugute kommen sollte, wurde „Der Herr der Ringe: Gollum“ kürzlich für einen Release im nächsten Monat bestätigt.

Wie die Entwickler von Daedalic Entertainment in Zusammenarbeit mit dem Publisher Nacon bestätigten, wird es dabei auch bleiben, da keine weitere Verschiebung zu befürchten ist. Stattdessen erreichte „Der Herr der Ringe: Gollum“ offiziell den Gold-Status. Oder anders ausgedrückt: Die Entwicklung ist abgeschlossen und das Stealth-Adventure ist bereit für die Vervielfältigung.

„Der Herr der Ringe: Gollum ist Gold geworden! Das Team kann es kaum erwarten, dass Sie Ihre Reise nach Mittelerde beginnen“, heißt es in der heutigen Ankündigung.

Die Geschichte von „Der Herr der Ringe: Gollum“ spielt parallel zu den Geschehnissen von „Die Gefährten“ und bietet euch die Möglichkeit, den Charakter Gollum und dessen Entwicklung aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben. Da es sich bei Gollum um einen eher kleinen und körperlich schwachen Charakter handelt, versteht sich „Der Herr der Ringe: Gollum“ als ein handlungsgetriebenes Stealth-Adventure, in dem ihr direkten Konfrontation im Optimalfall aus dem Weg geht.

„Gollum ist geschickt und verschlagen und von einer gespaltenen Persönlichkeit geplagt. Es liegt an dir zu entscheiden, ob du der dunklen Seite Gollums nachgibst oder dem freundlichen, sanften Hauch Smeagols vertraust“, führen die Macher von Daedalic Entertainment zur Handlung ihres neuen Fantasy-Adventures aus.

„Der Herr der Ringe: Gollum“ wird am 25. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Eine Umsetzung für Nintendos Switch befindet sich ebenfalls in Entwicklung.

Diese benötigt allerdings noch etwas mehr Zeit und wird laut offiziellen Angaben im Laufe des Jahres folgen.

