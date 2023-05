LEGO 2K Drive: Launch-Trailer und Testwertungen – ein spaßiger Chaos-Racer

Fans von chaotischen Arcade-Rennspielen dürften mit „LEGO 2K Drive“ ihren Spaß haben. Darauf deuten die 16 Testwertungen der Presse hin, die dem Klötzchen-Racer im Durchschnitt 75 Punkte geben. Schauen wir uns ein paar Zusammenfassungen der Testmagazine näher an.

83 Punkte – und damit eine überdurchschnittliche Wertung – stammen von Atomix: „Mit sehr klaren Ideen und einer sehr gut gemachten Ausführung bringt LEGO 2K Drive eine Erfrischung für die LEGO Spiele. Ein wunderbares Rennspiel ideal für jede Art von Spieler und natürlich für die meisten Hardcore-Fans der Spielzeug-Konstruktion entwickelt.“

Auch GamesHub ist voll zufrieden und vergibt 80 Punkte: „Manchmal gerät das Spiel ins Absurde, aber das ist Teil seines Charmes. Als farbenfroher und kreativer Neuzugang im Rennspiel-Genre strotzt es nur so vor frischen Ideen, die den Motor mit jeder Boost-getriebenen Kurve zum Brummen bringen.“

Wccftech hat mit 75 Punkten genau den Durchschnitt getroffen: „Ein gut durchdachtes Spiel, das unerwartet intensive Kart-Racing-Action und eine Handvoll kurzweiliger Sandbox-Stages zum Erkunden bietet. Leider ist das Spiel auch etwas inhaltsarm und die aggressiven Mikrotransaktionen könnten Eltern, die etwas Leichtes zum Spielen mit ihren Kindern suchen, auf die Bremse treten lassen.“

Eine der Rezensionen unter dem Durchschnitt ist von HobbyConsolas. Für 68 Punkte entschied sich das spanische Gaming-Magazin: „LEGO 2K Drive hat viele gute Dinge: einen Story-Modus, Mini-Spiele, Online-Modus für bis zu 6 Freunde… aber viele dieser Tugenden werden durch ein Micropayment-System beschmutzt, das an NBA 2K erinnert, und das dafür sorgt, dass man durch die Kasse gehen muss, um einige Inhalte freizuschalten. Etwas fragwürdig in einem Spiel, das sich so sehr an Kinder richtet.“

In der Kritik stehen also die Mikrotransaktionen, gerade weil es sich primär um ein Spiel für Kinder handelt. Zudem scheint das Open-World-Konzept nicht überzeugen zu können. Letzten Endes überwiegt jedoch der Spielspaß.

Die Cross-Gen Standard Edition kostet euch im PlayStation Store 69,99 Euro. Wer nur die PS4-Version braucht, zahlt 59,99 Euro. Reichlich Zusatzinhalte bieten hingegen die Awesome Edition (99,99 Euro) und die Awesome Rivals Edition (119,99 Euro).

Zum heutigen Release veröffentlichte 2K Games noch einen Launch-Trailer.

