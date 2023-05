Der Herr der Ringe Gollum: Der schlechteste Titel des Jahres? Testwertungen in der Übersicht

Nach mehreren Verschiebungen ist das Stealth-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“ ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich. Wer sich darauf gefreut haben sollte, dass zugrunde liegende Universum aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben, sollte seine Erwartungen zurückschrauben.

So erreichten uns passend zum heutigen Release die ersten internationalen Reviews, die leider Schlimmes befürchten lassen. Laut den Testern kämpft „Der Herr der Ringe: Gollum“ nicht nur mit frustrierenden technischen Problemen, Bugs und Abstürzen. Darüber hinaus wird kritisiert, dass das Abenteuer von Smeagol alias Gollum unter einer enttäuschenden Geschichte und Spielmechaniken leidet, die einfach nicht ineinandergreifen wollen.

Im Fall der PlayStation 5-Version bringt es „Der Herr der Ringe: Gollum“ nach über 20 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 36 Punkten. Damit haben wir es nicht leider nicht nur mit einem ganz heißen Kandidaten auf den Titel des schlechtesten Spiels des Jahres 2023 zu tun. Darüber hinaus handelt es sich bei „Der Herr der Ringe: Gollum“ auf Metacritic um den zweitschlechtesten PS5-Titel überhaupt.

Lediglich „eFootball 2022“ aus dem September 2021 erhielt auf der PS5 mit 34 Punkten eine noch schlechtere Durchschnittswertung.

Das sagen die internationalen Kollegen

Eine Wertung von 2/10 Punkten und ein vernichtendes Fazit gibt es beispielsweise von GameSpot: „Ähnlich wie Gollums Suche nach dem einen Ring war meine Reise, um Der Herr der Ringe: Gollum zu beenden, voller endloser Rückschläge, unmöglicher Herausforderungen und ständig steigender Wahnsinnigkeit. Und wie bei Gollum war meine Reise von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wenn das Hauptziel der Entwickler darin bestand, dich wirklich in die Schuhe eines so bemitleidenswerten, unliebenswerten Charakters zu versetzen, der ständig mit Schmerz und Leiden konfrontiert wird, dann waren sie zumindest darin erfolgreich.“

Ähnlich klingt das Fazit von Push Square bei 2/10 Punkten: „Der Herr der Ringe: Gollum ist ein kaputter Haufen eines Spiels. Kaum positive Aspekte sind inmitten dessen zu finden, was nur als eine verpasste Chance von monumentalem Ausmaß beschrieben werden kann. Es liegt ein ernsthaftes Potenzial in einem linearen Einzelspieler-Erlebnis im Herr der Ringe-Universum wie diesem, aber mit veraltetem Level-Design, umständlicher Steuerung, einem schwerwiegenden Mangel an Feinschliff, matschigen und unbeeindruckenden Grafiken sowie einer langweiligen Geschichte verfehlt Gollum dieses Ziel komplett.“

4/10 Punkte vergaben die Redakteure von We Got This Covered: „Der Herr der Ringe: Gollum hat die Geister guter Ideen, die hier und da eingestreut sind, aber sie werden bedauerlicherweise durch veraltete Grafiken, steife und holprige Steuerung, endlose Bugs, Glitches und Abstürze sowie Ingame-Gimmicks, die ihren ehrgeizigen Zielen nicht gerecht werden, gehemmt. König Theoden fasst es am besten zusammen: ‚Du hast hier keine Macht.'“

Die internationalen Wertungen in der Übersicht

CG Magazine – 50

God is a Geek – 50

Noisy Pixel – 45

We Got This Covered – 40

GamesRadar – 40

Press Start Australia – 30

Inverse – 30

Well Played – 30

Games.cz – 30

Player 2 – 20

GameSpot – 20

Push Square – 20

Die komplette Übersicht über alle Reviews findet ihr wie gehabt auf Metacritic. „Der Herr der Ringe: Gollum“ erschien am heutigen Donnerstag für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Die Umsetzung für Nintendos Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

