Minecraft: Das umfangreiche Trails & Tales-Update hat einen Termin

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Spielerinnen und Spieler von „Minecraft“ über Updates und neue Inhalte freuen. Als nächstes steht uns das „Trails & Tales“ genannte Content-Update ins Haus, das für einen ganzen Schwung an neuen Elementen sorgt.

Nachdem bisher nur von einem Release in diesem Jahr die Rede war, spendierten die Entwickler von Mojang „Trails & Tales“ nun einen konkreten Termin und gaben bekannt, dass das Content-Update ab dem 7. Juni 2023 erhältlich sein wird.

Offiziellen Angaben zufolge wird euch mit dem „Trails & Tales“-Update die Möglichkeit geboten, eure Geschichten in der Welt von „Minecraft“ auf ganz neue Art und Weise zum Leben zu erwecken.

Beispielsweise erkundet ihr das Kirschblüten-Biom, passt eure Ausrüstung mit unterschiedlichen Rüstungsverzierungen an oder reitet wahlweise alleine oder mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin auf einem Kamel.

Weitere Details zum neuen Content-Update von „Minecraft“ findet ihr auf dem offiziellen Blog.

„Minecraft“ ist für den PC, die Mobile-Systeme und alle relevanten Konsolen erhältlich.

Your journey is about to begin: The Trails & Tales Update arrives June 7! 🎉

Get ready to bring your stories to life, whether you’re hatching a sniffer, exploring a cherry grove, trimming your armor, or much more. Mark your calendars and start planning! pic.twitter.com/jPNe0nyMdb

— Minecraft (@Minecraft) May 26, 2023