Spider-Man Across the Spider-Verse: Gewinnt zwei Fan-Pakete inklusive Freikarten!

Spider-Man Across the Spider-Verse:

Ihr seid Spidey-Fans und wollt den neuen Animationsfilm "Spider-Man: Across the Spider-Verse" unbedingt im Kino sehen? Dann solltet ihr einen Blick auf unser Gewinnspiel zum neuesten Marvel-Blockbuster werfen!

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" startete am 1. Juni 2023 in den deutschen Kinos.

Letzte Woche startete mit „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ ein heiß erwarteter Superhelden-Blockbuster, der sich auch in unser Herz schwingen konnte. Passend zum neuesten Abenteuer der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft verlosen wir zwei Fan-Pakete, die unter anderem jeweils zwei Freikarten für das Animationsspektakel beinhalten.

Gewinnt zwei Fan-Pakete zum neuen Spidey-Film

Die beiden kleinen Fan-Pakete umfassen jeweils:

1x „Spider-Man: A New Universe“ auf Blu-ray

1x Crossbody Bag im „Spider-Man: Across the Spider-Verse“-Design

2x digitale Freikarten für „Spider-Man: Across the Spider-Verse“

So könnt ihr gewinnen: Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, geht das ganz einfach! Ihr müsst nur einen Kommentar unter diesen Artikel schreiben, in dem ihr uns euren Liebling-Spidey verratet. Falls ihr noch keinen PLAY3.DE-Account haben solltet, könnt ihr das unter diesem Link ändern. Das Gewinnspiel endet diesen Sonntag, den 11. Juni 2023.

Teilnahmebedingungen:

Die beiden genannten Fan-Pakete werden per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von PLAY3.DE sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 11. Juni 2023 um 23:59 Uhr.

Wer ist euer Lieblings-Spidey?

