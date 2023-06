No Man’s Sky: Singularity-Expedition konfrontiert euch mit Roboterköpfen

No Man's Sky:

Für "No Man's Sky" wurde die "Singularity"-Expedition angekündigt, in der Spieler einigen merkwürdigen Ereignissen auf den Grund gehen und mit einem Roboter-Anzug belohnt werden können.

Hello Games hat für „No Man’s Sky“ ein neues Event mit dem Namen „Singularity“ angekündigt, bei dem die Community des Spiels in den nächsten Wochen in einer neuen Live-Quest zusammenarbeiten muss, um einige Belohnungen zu verdienen.

Das Event startet schon heute und im Verlauf der Herausforderung werden Spieler mit Nada und Polo zusammenarbeiten, um das mysteriöse Auftauchen seltsamer Roboterköpfe zu untersuchen, die überall in der Galaxie entdeckt werden können und geheimnisvolle Hinweise liefern.

KI-Korrumpierung und Roboteraufstände

Im Laufe der nächsten fünf Wochen gilt es, eine Reihe von Missionen zu absolvieren, die zu einem Geheimnis führen, das mit dem Interceptor-Update begann.

„Heute freuen wir uns sehr, euch unser nächstes Saison-Update vorstellen zu können, eine zeitlich begrenzte Expedition namens Singularity“, so Sean Murray von Hello Games. „Es ist ziemlich groß und besteht zu einem Teil aus der Expedition und zum anderen Teil aus einem Update mit Unmengen an neuen Inhalten, Story, Gameplay und einigen unserer bisher spannendsten Belohnungen.“

Allzu viel wollte Murray zunächst nicht zur Geschichte offenbaren, betonte aber, dass es darin um KI-Korrumpierung, Roboteraufstände und handfeste Hinweise auf die Zukunft von „No Man‘s Sky“ geht. Die Expedition endet damit, dass ihr eine Entscheidung treffen müsst, die weitreichende Konsequenzen haben wird.

Wie die vorherigen Expeditionen von „No Man‘s Sky“ bietet „Singularity“ eine große Anzahl an Belohnungen und Souvenirs, die mit allen Speicherständen eingelöst werden können. Mit dabei ist unter anderem das erste komplette Anpassungsset für den Hauptcharakter seit einigen Jahren. Dabei handelt es sich um einen bedruckten Roboteranzug.

Weitere Meldungen zu No Man’s Sky:

„No Man’s Sky“ lässt sich seit diesem Jahr noch immersiver erleben. So unterstützt der Titel das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Falls ihr den Titel noch nicht besitzt: „No Man’s Sky“ ist noch bis zum 13. Juni 2023 im PSN-Angebot und kann für 24,99 statt 49,99 Euro gekauft werden, womit sich der Preis halbiert.

