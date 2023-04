No Man’s Sky: Interceptor-Update mit PSVR2-Verbesserungen und Changelog veröffentlicht

No Man’s Sky:

Hello Games hat mit "Interceptor" ein weiteres Update für das Weltraum-Erkundungsspiel "No Man's Sky" vorgestellt. Es wird heute veröffentlicht und bringt unter anderem VR-Verbesserungen mit sich.

Hello Games veröffentlicht für das Weltraumspiel „No Man’s Sky“ heute das „Interceptor“-Update, das eine neue universelle Bedrohung in Form von korrumpierten Welten hinzufügt.

Die Aktualisierung hat allerdings noch mehr zu bieten. Denn ebenfalls mit dabei sind ein neues Raumschiff, Verbesserungen für den PlayStation VR2-Modus, neue Gegnertypen, neue Technologien und eine Reihe weitere Verbesserungen in Bezug auf die Grafik und Performance.

„Viele Welten sind der Korruption erlegen, mit seltsamen Kristallen, die aus der Erde sprießen, und Wächtern, die sich in bizarre neue Formen verwandelt haben“, so Hello Games. „Erforsche diese violett gefärbten Welten, um neue Gebäude, abgestürzte Abfangjäger, geheime Ausrüstung und mehr zu finden.“

Die korrumpierten Welten können mit einer neuen Schiffsklasse erkundet werden, die als das „bisher vielfältigste Raumschiff“ angekündigt wurde.

Neue Gegnertypen und Technologien

Spieler werden es ebenfalls mit neuen Gegnertypen zu tun bekommen, darunter riesige spinnenartige Feinde und ihre krabbenartigen Kinder, sowie korrumpierte Drohnen, die zu den neuen Planeten passen. Diese gehören zu den gefährlichsten Gegnertypen in „No Man’s Sky“ und sind mit Tarntechnologien, Flammenwerfern und explosiven Waffen ausgestattet.

Im Changelog ist ebenso von neuen Technologien die Rede, mit denen die Spieler auf Entdeckungstour gehen und Dinge erschaffen können. Ein weiterer Bestandteil sind Sentinel-Kapitalschiffe, die neue Belohnungen gewähren. Die Schiffe können auch auf der Oberfläche verschiedener Planeten gefunden werden.

Zu den Änderungen an der PSVR 2-Version von „No Man’s Sky“ gehören eine „signifikant verbesserte Grafik“, die Steuerung des Handgelenk-Interfaces und mehr. Außerdem können die Spieler ihre eigene Wundersammlung erweitern und spezielle Kisten und Räume, die sie entdecken, mit Markierungen versehen.

Den vollständigen Changelog zum „Interceptor“-Update von „No Man’s Sky“ könnt ihr euch auf der Webseite von Hello Games anschauen.

Das Update kommt nur wenige Wochen nach dem „No Man's Sky Fractal"-Update, das im vergangenen Februar veröffentlicht wurde und dem Spiel die PSVR 2-Unterstützung hinzufügte.

