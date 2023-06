My Time at Sandrock: Der Termin und ein neuer Trailer zum My Time at Portia-Sequel

My Time at Sandrock:

Nachdem der Nachfolger zu "My Time at Portia" bisher nur im Early-Access-Programm auf dem PC spielbar war, bekam "My Time at Sandrock" nun endlich einen Releasetermin spendiert. Wie bekannt gegeben wurde, startet die Lebens-Simulation im September.

"My Time at Sandrock" erscheint im Sommer 2023.

Mit „My Time at Sandrock“ kündigten die Entwickler von Pathea Games bereits im Jahr 2020 einen Nachfolger zum Überraschungshit „My Time at Portia“ an.

Nachdem das Sequel in den vergangenen Monaten im Early-Access-Programm auf dem PC spielbar war, bestätigte Pathea Games in dieser Woche den Releasetermin der Vollversion und gab bekannt, dass „My Time at Sandrock“ ab dem 26. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein wird.

Die PlayStation 4-Umsetzung hingegen benötigt noch etwas mehr Zeit und wird im Laufe des Jahres 2023 folgen. Begleitet wurde die offizielle Enthüllung des Releasetermins von einem neuen Trailer, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in „My Time at Sandrock“ spielerisch geboten wird.

Entwickler bauen auf den Stärken des Vorgängers auf

In „My Time at Sandrock“ führt euer Weg laut Entwicklerangaben in eine postapokalyptische Welt im Western-Stil, in der ihr vor der Aufgabe steht, eine Gemeinschaft wiederaufzubauen und dieser zu ihrem alten Glanz zu verhelfen. Im Fokus eurer Bemühungen steht die Werkstatt, die euch in die Lage versetzt, Ressourcen zu verarbeiten und hunderte unterschiedliche Gegenstände herzustellen, mit denen ihr eure Gemeinschaft erweitert.

„Suchen Sie nach seltenen Materialien, entdecken Sie längst vergessene Relikte oder reisen Sie einfach zu schwer zugänglichen Orten, um eine einzigartige Aussicht zu genießen“, führen die Entwickler mit einem Blick auf die offene Welt von „My Time at Sandrock“ aus und ergänzen, dass diese von mehr als 30 NPCs bevölkert wird, die alle ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen haben.

Zu den weiteren Aufgaben, die in „My Time at Sandrock“ auf die Spielerinnen und Spielern warten, gehören das Bestellen von landwirtschaftlich nutzbarem Land, das Freischalten exklusiver Fähigkeiten sowie der Kampf gegen Monster. Im Nachfolger setzen die Macher von Pathea Games auf ein Hybrid-Kampfsystem, das den schnellen Wechsel zwischen Nahkampf und Third-Person-Schießmechaniken ermöglicht.

Related Posts

Besondere Festivals in Festivals und spannende Geheimnisse, die überall in der Spielwelt warten, runden eure Erfahrung in „My Time at Portia“ laut Entwicklerangaben ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu My Time at Sandrock.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren