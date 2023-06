Immortals of Aveum: Magie-Shooter verschiebt sich um wenige Wochen

Vor wenigen Monaten hatten Electronic Arts und Ascendant Studios überraschend den Magie-Shooter „Immortals of Aveum“ angekündigt und mitgeteilt, dass das Abenteuer bereits am 20. Juli 2023 auf den Markt kommen soll. Doch in den Abendstunden haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass man die Veröffentlichung noch einmal verschieben muss.

Für den bestmöglichen Launch

Fortan soll „Immortals of Aveum“ am 22. August 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam & Epic Games Store) veröffentlicht werden. Folgende Nachricht hat Bret Robbins, Gründer der Ascendant Studios, hinterlassen:

„Hey, Kampfmagier. Eure Reaktionen zu Immortals of Aveum in den vergangenen Wochen waren unglaublich inspirierend ─ von unserem Trailer auf dem PlayStation Showcase und den kürzlichen Hands-On-Previews bis zu der jüngsten Gameplay-Enthüllung sowie der Ernennung zu einem der meisterwarteten Spiele auf dem Summer Game Fest. Es war fantastisch.“

Bei „Immortals of Aveum“ handelt es sich um das erste Spiel des unabhängigen Entwicklerstudios, das man vor fünf Jahren voller Ambitionen begann, um einen originellen Magie-Shooter in einer neuen Fantasy-Spielwelt zu erschaffen. Man habe in der Pandemie hart an dem Abenteuer gearbeitet, ein neues Team aufgebaut und sich für die Entwicklung auf der Unreal Engine 5.1 entschieden, um die Grenzen des Machbaren auszuloten. Zur Verschiebung sagte Robbins:

„Das jüngste Feedback zum Spiel beweist uns, was wir bereits gespürt hatten: dass Immortals of Aveum etwas Besonderes ist. Um unsere vollständige Vision zu realisieren, werden wir uns einige zusätzliche Wochen nehmen und Dienstag, den 22. August zu unserem neuen Erscheinungsdatum machen. Dies wird uns Zeit geben, um das Spiel weiter zu polieren, die Optimierung aller Plattformen abzuschließen und einen starken Verkaufsstart hinzulegen. Wir sind es uns und euch schuldig, dass wir es richtig machen.“

Man kann nur hoffen, dass „Immortals of Aveum“ den Vorschusslorbeeren gerecht werden kann. Der neue Erscheinungszeitraum stellt den Shooter unter anderem in direkte Konkurrenz mit From Softwares „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ oder auch Larian Studios‘ Fantasy-Rollenspiel „Baldur’s Gate III“.

