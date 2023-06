XDefiant: Für Teilnehmer an der geschlossenen Beta – Vorabzugang zur Open-Beta gestartet

Vor dem Release des Multiplayer-Shooters erhielten ausgewählte Spielerinnen und Spieler in der geschlossene Beta von „XDefiant“ die Möglichkeit, einen ersten ausführlichen Blick auf den kommenden Multiplayer-Shooter aus dem Hause Ubisoft zu werfen.

Dank der offenen Beta, die in dieser Woche auf dem PC, der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 stattfindet, kommen nun auch alle anderen Interessenten zum Zuge.

Den Anfang machen allerdings die Teilnehmer an der geschlossenen Beta, die ab heute Abend um 19 Uhr unserer Zeit loslegen und die aktualisierte Version von „XDefiant“ anspielen dürfen.

Vor dem Start in die offene Beta muss der Client zunächst aktualisiert werden. Auf der PlayStation 5 bringt es das damit verbundene Update auf eine Download-Größe von knapp 12,17 Gigabyte.

Kurz vor dem Start der Open-Beta wiesen die Entwickler von Ubisoft darauf hin, dass von Anfang an alle enthaltenen Waffen und Aufsätze freigeschaltet sind. Somit könnt ihr direkt mit eurer favorisierten Ausrüstung starten und euch einen Eindruck von dem vermitteln, was spielerisch geboten wird.

Wer an der geschlossenen Beta nicht teilgenommen haben sollte, wird sich noch ein wenig länger gedulden müssen und kann ab dem morgigen Mittwoch Abend, den 21. Juni 2023 um 19 Uhr europäischer Zeit in die offene Beta von „XDefiant“ starten. Der entsprechende Client setzt einen etwa 28 Gigabyte großen Download voraus.

Mit der offenen Beta, die bis Montag, den 24. Juni 2023 um 8 Uhr stattfindet, möchten die Entwickler von Ubisoft mögliche Fehler aufspüren und weiteres Community-Feedback sammeln, das in der finalen Version zu Verbesserungen führt.

Einen konkreten Releasetermin spendierte Ubisoft „XDefiant“ zwar noch nicht, versprach allerdings, dass der Multiplayer-Shooter über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden soll.

Erste Details zum geplanten Content haben wir hier für euch zusammengefasst.

Everything will be UNLOCKED during the XDefiant Open Session

This way you can test stuff out! pic.twitter.com/EYdEmmlBvB

— XDefiant News (@XDefiantAlerts) June 20, 2023