Madden NFL 24: Franchise-Modus erhält Trainingslager und weitere Neuerungen

In gut zwei Monaten beginnt die Footballsaison und Electronic Arts wird mit „Madden NFL 24“ einmal mehr das dazugehörige Videospiel auf den Markt bringen. Ab dem 23. August 2023 kann man die Pille auf der PlayStation 5, der PlayStation 4, der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC über das halbe Feld werfen.

Mehr Optionen für Franchise-Generäle

Die Entwickler haben einige Informationen zu den Neuerungen des diesjährigen Franchise-Modus bekanntgegeben, die ausschließlich auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S und dem PC zur Verfügung stehen werden. Dies gilt auch für die neue Sapien-Technologie, die über 1000 neue Spieleranimationen und eine tiefere Immersion mit sich bringen wird.

In diesem Jahr wird man auch ein Trainingslager im Franchise-Modus abhalten können, an dem auch einige Minispiele gebunden sind, mit denen man den Kader verbessern kann. Unter anderem werden sich die Quarterbacks am Target Passing und dem Pass Skeleton – Outmanned versuchen können, während Half- und Fullbacks mit Rushing Attack mehr Durchschlagskraft erhalten. Insgesamt werden zum Launch elf unterschiedliche Minispiele zur Verfügung stehen, die auf die verschiedenen Positionen aufgeteilt werden.

Darüber hinaus werden einige grundlegende Funktionen des Franchise-Modus überarbeitet, sodass vor allem die Trades einen neuen Eindruck hinterlassen sollen. Man möchte die Realität etwas stärker nachbilden, weshalb es häufiger zu Blockbuster Trades kommen soll. Zudem kann man zusätzliche Draft Picks tauschen.

Außerdem kann man die Depth Charts neu ordnen, die Stärke der Draft Class abschätzen sowie das offensive und defensive Playcalling frei anpassen.

Mehr zum Thema: Madden NFL 24 – Könnte das Ende des Entwicklerstudios bedeuten

Man kann gespannt sein, ob die „Madden NFL“-Reihe nach einigen durchwachsenen Jahren zu alter Stärke zurückfinden kann. Die Entwickler stehen zumindest unter massivem Druck.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Madden NFL 24.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren