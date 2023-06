Among Us: Beliebter Weltraum-Mulitplayer bekommt eigene Serie

Among Us:

Das Kult-Spiel "Among Us" bekommt ebenfalls eine eigene Serie. Entwicklerstudio Innersloth hat sich dafür mit erfahrenen Filmstudios zusammengetan, um eine Animationsserie auf Basis des Deduktions-Multiplayers zu kreieren.

Das TV-Adaptionen beliebter Videospiele durchaus lukrativ sind, sollte mittlerweile jeder mitbekommen haben. So ist der Anfang April erschienene „Super Mario Bros. Film“ mittlerweile zum erfolgreichsten Videospielkinostreifen und zu einem der umsatzstärksten Animationsfilme aller Zeiten geworden. Auch die Serie zur „The Witcher“-Reihe, von welcher heute die dritte Staffel auf Netflix startet, wird von vielen gefeiert.

Nun soll die Liste der Videospieladaptionen einen weiteren Eintrag dazu bekommen. Denn Innersloth, das Entwicklerstudio hinter dem Hype-Game „Among Us“, arbeitet ebenfalls an einer Serie auf Basis ihres Weltraum-Multiplayers. „Among Us“ ist bereits 2018 erschienen, konnte aber erst 2020 wirklich auf sich aufmerksam machen. Obwohl das Deduktionsspiel nicht wirklich viel Stoff für eine Serie bietet, sind viele Fans zuversichtlich. Das liegt wohl vor allem auch an den beteiligten Firmen und Produzenten.

Among Us-Entwickler arbeiten mit versierten Filmstudios zusammen

In „Among Us“ geht es darum, aus einer Crew von Astronauten den Impostor zu finden, der ein falsches Spiel spielt und seine Crewmitglieder töten muss. Die Rollen des Impostors und der Crew-Mitglieder werden vor jeder Runde zufällig vergeben. Eine Runde ist vorbei, wenn der Impostor alle Crew-Mitglieder getötet hat oder er von ihnen entlarvt wird. Seit einigen Monaten gibt es auch eine VR-Version des Spiels. Da es aber so gut wie keine Story gibt, dürfte eine Serienumsetzung durchaus schwierig werden.

Aus diesem Grund hat sich „Innersloth“ mit den CBS Studios zusammengetan. Das Animationsstudio Titmouse, welches auch für Serien wie „Star Trek: Lower Decks“ oder „The Boys: Diabolical“ verantwortlich ist, soll an der Serie arbeiten. Als Produzent fungiert Owen Dennis, welcher für seine aktuelle Serie „Infintiy Train“ grandiose Kritiken erhalten hat.

Wir dürfen also gespannt sein, wie dieses Aufgebot an Experten die Serie realisieren will. Wann und auf welchen Plattformen „Among Us“ zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Genauso wenig wie die Story und die genaue Umsetzung des Multiplayer-Spiels. Details dazu dürften wir wohl in den nächsten Monaten erwarten.

