Payday 3: Spielerfahrung soll an spektakuläre Hollywood-Action-Blockbuster erinnern

Mit „Payday 3“, das im Sommer für den PC und die aktuellen Konsolen veröffentlicht wird, geht die beliebte Coop-Shooter-Serie aus dem Hause Starbreeze in ihre nächste Runde.

Im Interview mit The Loadout sprach Brand-Manager Almir Listo über die Arbeiten an „Payday 3“ und die Ziele, die von den Entwicklern verfolgt werden. Laut Listo wird es Starbreeze vor allem darum gehen, die Intensität der Überfälle und Feuergefechte, denen sich die Spielerinnen und Spieler stellen, zu steigern. Beispielsweise soll die Action in „Payday 3“ an Hollywood-Blockbuster, die sich um Themen wie Banküberfälle drehen, erinnern.

„Hollywood-Überfalle sind ein Begriff, den wir während der Entwicklung dieses Spiels verwendet haben“, sagte Listo. „Wir möchten das Gefühl nachempfinden, das man beim Anschauen eines Heist-Films oder einer TV-Show bekommt. Egal, ob es die großartigen Kämpfe auf den Straßen von Los Angeles in Heat sind oder ob es darum geht, in Ocean’s 11 unbemerkt ein- und auszusteigen.“

Brand-Manager spricht über die Inspirationsquellen

Zu den Inspirationsquellen, die die Entwickler von Starbreeze bei den Arbeiten „Payday 3“ heranzogen, gehören laut Listo Filme wie „Heat“ oder „The Town – Stadt ohne Gnade“, die den Zuschauern einen Eindruck von dem vermitteln, was es heißt, sich in der kriminellen Unterwelt zu bewegen. Eine ähnliche Atmosphäre soll in „Payday 3“ geboten werden.

Der Brand-Manager der Shooter-Serie weiter: „Heat ist ein absoluter Klassiker, aber auch The Town. Persönlich stehe ich total auf Klassiker und darauf, diesen zeitlosen Geist einzufangen, den Heat meiner Meinung nach gut vermittelt. Ich weiß, dass es viele neue Filme gibt, die die Fantasie des Raubüberfalls vorantreiben.“

„Aber ich denke, dass wir mit Payday 3 einen ganz besonderen Nerv getroffen haben, der sich auf eine wunderschöne Weise weiterentwickelt hat“, heißt es abschließend.

„Payday 3“ wird am 21. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Um im technischen Bereich keine Abstriche hinnehmen zu müssen, wurde bewusst auf Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One verzichtet.

