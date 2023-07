Payday 3: Overkill-Modus verspricht eine „brutale und unfaire Spielerfahrung“

In dieser Woche versorgte uns Starbreeze mit einem weiteren Entwickler-Tagebuch zu „Payday 3“, in dem auf ausgewählte Elemente des kooperativen Multiplayer-Shooters eingegangen wird.

Dieses Mal dreht sich alles um die Schwierigkeitsgrade von „Payday 3“, von denen insgesamt vier unterschiedliche geboten werden. Den Anfang macht die normale Stufe, die sich laut Starbreeze an Spielerinnen und Spieler richtet, die nur wenig Erfahrung mit Shootern vorzuweisen haben oder bisher keinen „Payday“-Titel gespielt haben.

Die Schwierigkeitsstufe „Hard“ hingegen ist für diejenigen unter euch gedacht, die mit „Payday“ oder ähnlichen Shootern vertraut sind. Und dann wäre da noch die „Very Hard“-Stufe, die ausgewählt werden sollte, wenn die eigenen Charaktere entsprechend verbessert und ausgerüstet wurden.

So unterscheiden sich die Schwierigkeitsgrade voneinander

Wer auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sein sollte, ist im „Overkill“-Modus von „Payday 3“ genau richtig, der laut Entwicklerangaben eine „brutale und unfaire Erfahrung“ verspricht, die euch alles abverlangen soll. Doch wie unterscheiden sich die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade voneinander?

Auch diesbezüglich lieferten uns die Entwickler von Starbreeze erste Details und wiesen darauf hin, dass die Gegner auf allen Schwierigkeitsgraden über die gleiche Gesundheit verfügen werden und gleich viel einstecken können. Auf den höheren Stufen stellen sich euch allerdings nicht nur mehr Widersacher entgegen. Darüber hinaus werden auf den späteren Schwierigkeitsgraden sowohl die Treffergenauigkeit als auch der von den Gegner angerichtete Schaden erhöht.

„Die Idee ist es, Menschen dazu zu ermutigen, miteinander spielen zu können. Ein Gefühl, das wir vermeiden wollen, ist eine Situation, in der man in einem einfacheren Schwierigkeitsgrad spielen muss und gelangweilt ist, oder in einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielen muss und überfordert ist“, führten die Entwickler von Starbreeze aus.

Weitere Meldungen zu Payday 3:

„Payday 3“ wird am 21. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PayDay 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren