Resident Evil: Remakes von Code Veronica und Co nicht ausgeschlossen

Nachdem Capcom in den vergangenen Jahren Remakes von nummerierten „Resident Evil“-Spielen auf den Markt brachte, schließt das Unternehmen auch Neuentwicklungen von Spinoffs nicht grundsätzlich aus.

Diese Andeutung machte der Publisher in einer Frage- und Antwort-Runde während der jüngsten Hauptversammlung, in der Fragen von Investoren beantwortet wurden.

Während der Veranstaltung wollte ein Aktionär wissen, ob Capcom das Ziel verfolgt, „hochwertige visuelle Remakes nur von den Haupttiteln der Resident Evil-Reihe“ anzubieten. Daraufhin antwortete Capcom, dass man „Gespräche über die zukünftige Erweiterung dieser Serie führt, damit man sie genießen kann.“

Diese recht schwammige Aussage ist von einer Bestätigung weit entfernt. Allerdings schließt sie Remakes von „Resident Evil“-Spielen, die nicht der Hauptreihe angehören, nicht aus.

Claire-Sprecherin wäre nicht abgeneigt

Früher oder später könnten somit Remakes von „Resident Evil: Code Veronica“ oder „Resident Evil Revelations“ den weltweiten Handel erreichen. Auch gibt es weitere ältere Auskopplungen dieser Art.

In Bezug auf „Resident Evil: Code Veronica“ hören wir in dieser Woche nicht zum ersten Mal von einem möglichen Remake. So würde sich die Claire-Sprecherin darüber freuen, eine solche Produktion zu sehen.

Capcom hat in den vergangenen Jahren mit „Resident Evil 2“ (2019), „Resident Evil 3“ (2020) und „Resident Evil 4“ (2023) eine ganze Reihe von Remakes auf den Markt gebracht. Sie kamen in der Regel auf hohe Bewertungen und waren zugleich in der Lage, zahlreiche Käufer zu mobilisieren.

Im Fall von „Resident Evil 4“ ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. So können sich Spieler auf einen VR-Modus einstellen, der für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 veröffentlicht wird. Auch zum DLC „Separate Ways“ gab es jüngst Spekulationen.

