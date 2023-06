Resident Evil: Branchen-Insider Dusk Golem über kommende Ankündigungen

Ein Fan befragte den Branchen-Insider Dusk Golem, wie es um eine Ankündigung von "Resident Evil 9" steht. In seiner Antwort verwies er beiläufig auf die Ada-Erweiterung für das "Resident Evil 4"-Remake.

Könnte „Resident Evil 9“ noch in diesem Jahr angekündigt werden? Geht es nach Dusk Golem, solltet ihr damit nicht rechnen. Der Branchen-Insider wäre jedenfalls „sehr überrascht“, wenn der neunte Hauptteil bis Ende des Jahres enthüllt wird.

Schon im März 2021 behauptete Dusk Golem: Das Projekt befindet sich in Entwicklung. Zu diesem Zeitpunkt lag Capcoms Fokus aber noch auf „Resident Evil Village“. Deshalb vermutete er , dass der Release frühestens im Jahr 2024 stattfindet. Weil eine Ankündigung in diesem Jahr aber unwahrscheinlich ist, dürfte das Spiel eher bis 2025 auf sich warten lassen.

Einen Monat später meinte der Insider, wir könnten es mit dem letzten nummerierten Horror-Ableger zu tun bekommen. Möglicherweise konzentriert sich Capcom danach auf kleinere, in sich geschlossene Geschichten. Langfristige Stories, die über mehrere Spiele erzählt werden, gebe es dann also nicht mehr.

Wie sich Morimasa Sato, der zuletzt an Teil acht als Director beteiligt war, den Nachfolger vorstellt? Eine klare Antwort lieferte er auf diese Frage nicht, aber seiner Meinung nach müssen Klischees durchbrochen werden.

Separate Ways umfangreicher als gedacht?

Eine Ankündigung bezüglich der „Resident Evil“-Reihe soll dieses Jahr aber trotzdem kommen. Dabei soll es sich um „Separate Ways“ handeln, das die Geschichte des „Resident Evil 4“-Remakes aus Adas Sicht erzählt. Ob der Story-DLC 2023 auch noch erscheint, ist ungewiss. Zumindest soll der Umfang ziemlich hoch ausfallen. Deshalb dürft ihr euch wohl auf deutlich mehr als die drei bis vier Stunden des Originals freuen.

An weitere Remakes denkt Capcom ebenfalls. So führte der japanische Publisher kürzlich eine Umfrage durch, in der ihr unter anderem euer gewünschtes Remake nennen durftet.

