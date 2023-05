Resident Evil – Welcome to Raccoon City: Projektname deutet Nachfolger an

Resident Evil - Welcome to Raccoon City:

Der Film-Reboot von „Resident Evil“ kam weder in der Presse noch bei den Fans sonderlich gut an. Trotzdem könnte es eine Fortsetzung geben, wie ein Bericht von Sudbury zeigt. Das ist eine Nachrichtenagentur, die über die kanadische Stadt Greater Sudbury berichtet. An diesem Ort fanden die Dreharbeiten des Horrorfilms statt.

Umbrella Chronicles

Von der Provinzregierung erhält Greater Sudbury eine Finanzspritze von zwölf Milliarden Dollar. Damit sollen 20 lokale Projekte finanziert werden. Eine davon trägt den Namen „Umbrella Chronicles“, was natürlich auf einen weiteren „Resident Evil“-Film hindeutet. Zwei Millionen Euro stehen dafür bereit.

Dazu ist die Produktionsfirma hinter diesem Projekt Raccoon HG Film Productions – also dieselbe. Ein weiterer Horrorfilm ist also definitiv im Bereich des Möglichen.

Kenner der beliebten Horror-Reihe wissen: „Umbrella Chronicles“ ist ein Spin-Off, das im Jahr 2007 für die Nintendo Wii herauskam. Es handelt sich um einen Rail-Shooter, in dem ihr Chris Redfield und Jill Valentine spielt.

Auch wenn „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ nicht der Hammer war, hatte der Film dennoch eine willkommene Ausrichtung. Hier entschied man sich gegen übertriebene Zombie-Action wie in der Filmreihe mit Milla Jojovich und kehrte zurück zu den Wurzeln. Hierfür führte das zuständige Team die Handlungsstränge der ersten beiden Spiele zusammen.

