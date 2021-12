Resident Evil – Welcome to Raccoon City: Die ersten 9 Minuten des Horrorfilms

Resident Evil – Welcome to Raccoon City:

Rund einen Monat nach dem Kinostart von "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" gewährt euch Sony Pictures Entertainment einen ausführlichen Einblick in den Zombiefilm. Zu sehen gibt es die ersten neun Minuten.

"Resident Evil: Welcome to Raccoon City" ist ein klassischer Horrorstreifen.

Am 25. November kam „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ in die deutschen Kinos. Damit kehrte die auf dem Videospielfranchise basierende Filmreihe zu ihren Wurzeln zurück: Statt jeder Menge Action bekommt ihr gruselige Horrorszenen zu Gesicht, in denen Zombies für Angst und Schrecken sorgen. Trotzdem konnte der Film nicht überzeugen, was unter anderem auf die verworrene und ideenlose Geschichte zurückzuführen ist. Viele Kinobesucher kritisierten zudem die teils unpassende Besetzung der Schlüsselrollen.

Die Eröffnungsszene im Video

Jedenfalls bekommen Filmliebhaber jetzt die Chance, sich selbst ein Bild vom neuesten Zombieschocker zu machen. Denn heute veröffentlichte Sony Pictures Entertainment auf Youtube die ersten neun Minuten aus dem Film. Darin sehen wir Claire und ihren Bruder Chris als Kinder, die nachts im Weisenhaus von einer unheimlichen Gestalt beobachtet werden. Aus Neugier verfolgt die kleine Claire das seltsame Geschöpf, das sich als Lisa Trevor herausstellt. Als sie der Sache weiter auf den Grund gehen möchte, wird sie vom Virologen William Birkin daran gehindert.

Von dem Virologen wird sie daraufhin wieder zu Bett geschickt, wo sie eine unangenehme Überraschung erlebt. Genau in diesem Moment erwacht die erwachsene Claire, die offenbar alles nur geträumt hat und von einem Truckfahrer nach Raccoon City mitgenommen wird. Kurz darauf kommt es bei strömendem Regen zur ersten Zombie-Begegnung.

Unsere selbst verfasste Kritik zu „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ könnt ihr euch hier durchlesen:

Related Posts

Die Regie übernahm Johannes Roberts, der zuvor den Tierhorrorfilm „47 Meters Down“ gedreht hat. In den Hauptrollen sehen wir Kaya Scodelario („Claire Redfield“), Hannah John-Kamen („Jill Valentine“), Robbie Amell („Chris Redfield“), Tom Hopper ( „Albert Wesker“) und Avan Jogia („Leon S. Kennedy“). Weil die Handlung sich um die Ereignisse des ersten und des zweiten Originalablegers dreht, werden sowohl der Virusausbruch in Raccoon City als auch die Machenschaften der Umbrella Corporation im finsteren Herrenhaus behandelt.

Weitere Meldungen zu Resident Evil: Welcome To Raccoon City.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren