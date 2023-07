Resident Evil Code Veronica: Claire-Sprecherin hofft auf ein Remake

Viele Fans wünschen sich schon seit längerer Zeit ein Remake von „Resident Evil: Code Veronica“. Stephanie Pansello wäre an solch einer Neuauflage ebenfalls interessiert. Hierbei handelt es sich um die Synchronsprecherin, die Claire Redfield im Remake des zweiten Teils ihre Stimme lieh. Sie ist also für den Charakter zuständig, der unter anderem im thematisierten Horror-Titel spielbar ist.

Spiel könnte „zusätzliche Liebe gebrauchen“

Also wo bleibt das Remake? Im Gespräch mit Push Square antwortete sie auf diese „uralte Frage“: „Diese Frage wird mir ziemlich regelmäßig gestellt. Leider liegt es nicht an mir. Ich stimme zu, dass es ein Spiel ist, das zusätzliche Liebe gebrauchen könnte. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn Capcom sich für ein Remake entscheiden und mich noch einmal besetzen würde. Letztendlich ist es aber Capcoms Entscheidung, und ich respektiere, wohin die Remakes das Franchise gebracht haben, also drücke ich die Daumen, dass wir dieses Spiel bekommen.“

Sie wäre also definitiv dabei, weist aber auf Capcom hin. Denn die Entscheidung für ein Remake liegt letztendlich einzig und allein beim Publisher des Spiels. Stand Oktober 2022 hat Capcom aber nichts geplant, doch die Möglichkeit besteht weiterhin.

„Code Veronica“ wurde im Jahr 2000 vorerst für Segas Dreamcast herausgebracht. Zu einem späteren Zeitpunkt erschien das Spiel dann auch für die PS2 und Nintendo GameCube. Die Handlung dreht sich primär um Claire Redfield, die weiterhin nach ihrem Bruder Chris sucht. Dabei landet sie auf der Insel Rockford Island, die sich als Forschungseinrichtung der Umbrella Corporation herausstellt. Wenig überraschend warten hier also haufenweise Untote auf die junge Heldin.

Von der letzten Capcom-Neuauflage ist Pansello übrigens voll überzeugt. „Ich LIEBE Resident Evil 4“, teilt sie mit. Gerade ihr Kollege Nick Apostolides, der Protagonist Leon dargestellt hat, habe sie überzeugt. Sie selbst freue sich schon darauf, das Game weiterzuspielen.

