The Caligula Effect 2: Termin und Trailer zur PlayStation 5-Version

Bereits vor zwei Jahren erschien das Rollenspiel „The Caligula Effect 2“ für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC. Nun haben die Verantwortlichen von NIS America auch einen Erscheinungstermin für die PlayStation 5-Version bekanntgegeben.

Entkommt aus Redo

Demnach wird man in Europa ab dem 20. Oktober 2023 auch auf PlayStation 5 erleben können, wie die Virtuadoll Regret die Welt von Redo erschafft, um die Menschen vor ihrem vergangenen Bedauern zu schützen. Sie sperrt sie in einer Simulation ein, ehe eine weitere Virtuadoll in diese virtuelle Realität einfällt und das „Paradies“ in seinem Kern erschüttert.

Die Erinnerungen eines Bewohners an die reale Welt werden wiedererweckt, woraufhin eine Widerstandsgruppe aufgebaut wird, die alles daran setzt aus Redo zu entkommen.

Unter anderem heißt es von offizieller Seite zum Spiel: „Triff auf die neuen Gesichter des Go-Home-Clubs, deren Erinnerungen vom Virtuadoll χ wiederhergestellt wurden. Rekrutiere weitere Studenten, die dir helfen, den Virtuadoll, Regret und die Obbligato-Musicians herauszufordern und den Fluchtweg aus der falschen Welt von Redo zu finden.“

In den Kämpfen muss man einmal mehr mit einer perfekten Strategie die Gegner überwältigen und die Stärken der verschiedenen Charaktere zum eigenen Vorteil nutzen. Dafür wird man auch mit der Story belohnt, die vom Persona-Autor Tadashi Satomi und Takuya Yamanaka geschrieben wurde.

Ein neuer Trailer stellt uns die PlayStation 5-Version von „The Caligula Effect 2“ noch einmal vor:

