Mortal Kombat 1: Überraschungen & mehr – Das plant NetherRealm auf der Comic-Con 2023

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, dürfen sich die wartenden Fans auf der San Diego Comic-Con 2023 auf ein einstündiges Panel zu "Mortal Kombat 1" freuen. Mit was im Rahmen des Panels gerechnet werden kann, verriet Ed Boon von den NetherRealm Studios auf Twitter.

Am Wochenende findet im kalifornischen San Diego die Comic-Con 2023 statt, auf der Comic- wie Videospielfans gleichermaßen auf ihre Kosten kommen und mit Ankündigungen und Präsentationen versorgt werden sollen.

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, werden auch die Entwickler der NetherRealm Studios zugegen sein und im Rahmen eines einstündigen Panels über den kommenden Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“ sprechen. Nachdem bisher nur die Rede davon war, dass sich Anhänger der Reihe „das Panel nicht entgehen lassen sollten“, lieferte NetherRealms Ed Boon nun weitere Details zum Panel auf der San Diego Comic-Con 2023.

Zum einen wurde bestätigt, dass sowohl ausgewählte Synchronsprecher als auch Mitglieder des Entwicklerteams zugegen sein werden, die über die Entstehung von „Mortal Kombat 1“ plaudern. Darüber hinaus werden insgesamt drei Trailer präsentiert, die neben frischen Spielszenen auch nicht näher genannte Überraschungen umfassen.

Weitere Charakter-Enthüllungen geplant?

Spekuliert wird, dass sich Ed Boon bei den Überraschungen auf die Enthüllungen weiterer Charaktere beziehen könnte. Zumal sich in den vergangenen Tagen schon abzeichnete, dass der Leak, in dem unter anderem von einem DLC-Gastauftritt des Homelanders in „Mortal Kombat 1“ die Rede war, zutreffend sein könnte.

Doch auch mögliche Kameo-Kämpfer könnten im Rahmen des Panels enthüllt werden. Das einstündige Event findet am Freitag, den 21. Juli 2023 von 15:15 bis 16:15 Uhr pazifischer Ortszeit beziehungsweise am Samstag von 0:15 bis 1:15 Uhr unserer Zeit statt.

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und die Switch veröffentlicht. Wie im Zuge der offiziellen Ankündigung bekannt gegeben wurde, haben wir es beim nächsten Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie mit einem Reboot zu tun, der ein ganz neues Universum bietet, in dem Favoriten der Fans in zum Teil überraschenden Rollen zurückkehren werden.

Im spielerischen Bereich sollen die Kameo-Kämpfer für frischen Wind sorgen, die euch im Kampf aktiv unterstützen und sogar mit eigenen Fatalitys versehen wurden.

Mortal Kombat fans at San Diego Comic-Con. Wanna see a TON of new #MortalKombat1 stuffs? – MK1 voice actors

– MK1 team members & „making of“

– 3 trailers! WTF? (game-play + Surprise!) ..then join us Friday at our panel! Hosted by @briantong pic.twitter.com/CLtD705udG — Ed Boon (@noobde) July 20, 2023

