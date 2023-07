Mortal Kombat 1: Spannende Neuigkeiten am Wochenende angedeutet

Nachdem die NetherRealm Studios zuletzt Events wie das Summer Game Fest 2023 nutzten, um uns erste Gameplay-Szenen zu „Mortal Kombat 1“ zu präsentieren, deutete das Studio nun die bevorstehende Enthüllung weiterer Neuigkeiten an.

Wie die NetherRealm Studios bekannt gaben, werden führende Köpfe hinter „Mortal Kombat 1“ auf der diesjährigen San Diego Comic-Con 2023 zugegen sein und im Rahmen eines eine Stunde langen Panels über den Reboot sprechen.

Da via Twitter darauf hingewiesen wird, dass sich die Spielerinnen und Spieler das Panel nicht entgehen lassen sollten, wird spekuliert, dass die NetherRealm Studios in der Tat mit weiteren News oder Ankündigungen zu „Mortal Kombat 1“ im Gepäck nach San Diego reisen könnten.

Das besagte Panel findet am Freitag, den 21. Juli 2023 von 15:15 bis 16:15 Uhr pazifischer Ortszeit beziehungsweise am Samstag von 0:15 bis 1:15 Uhr unserer Zeit statt.

„Mortal Kombat 1“ wurde laut den Entwicklern der NetherRealm Studios bewusst als ein Neuanfang der beliebten Serie konzipiert und verfrachtet uns in ein brandneues Universum, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde. Weiter wurde versprochen, dass diverse Fan-Favoriten wie Scorpion, Raiden, Sub-Zero oder Johnny Cage in neuen und teilweise überraschenden Rollen zurückkehren werden.

Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter den Kameo-Kämpfern, die von den NetherRealm Studios als einzigartige Partner für eure Charaktere beschrieben werden, die im Kampf einen entscheidenden Unterschied machen können. Die Kameo-Kämpfer greifen mit ihren Fähigkeiten in das Kampfgeschehen ein und verfügen sogar über eigene Fatalitys.

Wie Ed Boon in den letzten Wochen gleich mehrfach andeutete, könnte die Post-Launch-Unterstützung von „Mortal Kombat 1“ im Bereich der Kameo-Kämpfer unterhaltsame Gastauftritte mit sich bringen. Näher ins Detail ging Boon diesbezüglich allerdings nicht.

„Mortal Kombat 1“ erscheint am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Forward, into a New Era at #SDCC. Join us Friday for a panel you won’t want to miss. #MK1 pic.twitter.com/TMfVjgJfEb

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) July 18, 2023