Skate: Playtests auch für die Konsolen? Das sagen die Entwickler

Bisher standen die Playtests zum Reboot der "Skate"-Reihe nur auf dem PC zur Verfügung. Doch was ist eigentlich mit den Konsolen? Dieser Frage nahmen sich die Entwickler von Full Circle in einem aktuellen Statement an.

Mittlerweile arbeitet das frisch für die Entwicklung des Reboots gegründete Studio Full Circle seit einer ganzen Weile an „Skate“ und versorgt uns seitdem regelmäßig mit frischen Details.

Darüber hinaus setzen die Entwickler von Full Circle auf eine enge Zusammenarbeit mit der Community und bieten dieser die Möglichkeit, an Playtests zu „Skate“ teilzunehmen und dem Studio Feedback für mögliche Verbesserungen zukommen zu lassen. Der Haken an der Sache: Bisher konnten nur Spielerinnen und Spieler auf dem PC an den besagten Playtests teilnehmen. Doch was ist eigentlich mit der Konsolen-Community?

Auf Nachfrage bestätigten die Verantwortlichen von Full Circle, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch „Skate“-Fans auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen in den Genuss der Playtests kommen werden. Einen konkreten Termin könne man hier allerdings noch nicht nennen.

Ein Free2Play-Titel ohne Pay2Win-Mechaniken

„Ja, derzeit testen wir das Spiel ausschließlich auf dem PC. Aber wir versprechen, dass auch Spieletests für Konsolen folgen werden“, schrieb der Entwickler. „Wir haben noch keinen Termin, den wir mitteilen können, aber bleiben Sie dran.“ Sollte ein konkreter Termin folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Der Reebot von „Skate“ befindet sich für den PC sowie die Konsolen in Arbeit und wird in Form eines Free2Play-Titels angeboten, bei dem noch unklar ist, wie die Weiterentwicklung und langfristige Unterstützung genau finanziert werden soll. Fest steht allerdings schon jetzt, dass die Entwickler von Full Circle konsequent auf Pay2Win-Mechaniken verzichten.

Zwar wird es in „Skate“ eine Art Lootboxen geben, die ausgewählte Belohnungen erhalten, diese können allerdings nur mit der Ingame-Währung erworben werden, die ihr im Spiel verdient.

„Skate“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

