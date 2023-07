Helldivers 2: Releasezeitraum des Nachfolgers durchgesickert?

Mit "Helldivers 2" befindet sich ein Nachfolger des beliebten Coop-Shooters für die PlayStation 5 und den PC in Entwicklung. Aktuellen Berichten zufolge könnte dank eines PlayStation-Partnerprogramms der Releasezeitraum des Titels durchgesickert sein.

Im Mai kündigte Sony Interactive Entertainment an, dass die Entwickler von Arrowhead Games aktuell an einem Nachfolger zum beliebten Coop-Shooter „Helldivers“ arbeiten.

Nachdem im Rahmen der offiziellen Ankündigung lediglich von einem Release in diesem Jahr die Rede war, wurde der Releasezeitraum von „Helldivers 2“ aktuellen Meldungen zufolge eingegrenzt.

Wie der bekannte Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, wurde in einem Missionsbriefing des Sony- beziehungsweise PlayStation-Partnerprogramms darauf hingewiesen, dass „Helldivers 2“ für eine Veröffentlichung im Oktober 2023 vorgesehen ist.

Ein konkreter Termin wurde leider nicht genannt. Auch eine offizielle Bestätigung seitens Arrowhead Games beziehungsweise Sony Interactive Entertainment steht noch aus.

Entwickler entschieden sich zu einem Perspektivwechsel

Setzte Arrowhead Games beim ersten „Helldivers“ aus dem Jahr 2015 noch auf eine Top-Down-Sicht, handelt es sich beim Nachfolger um einen Third-Person-Shooter. Trotz des Perspektivwechsels sollen die spielerischen Stärken, die „Helldivers“ seinerzeit auszeichneten, erhalten bleiben.

In der Rolle eines Elite-Soldaten kämpft ihr für Frieden und Demokratie und meistert die vor euch liegenden Missionen kooperativ mit anderen Spielerinnen und Spielern. „Die Helldivers müssen in diesem Galaktischen Krieg die Rolle der galaktischen Friedenswächter übernehmen und ihren Heimatplaneten schützen, die Botschaft der Demokratie verbreiten und die Feinde mit Gewalt befreien“, hießt es in der offiziellen Ankündigung von „Helldivers 2“ weiter.

Um den Kampf gegen eine außerirdische Bedrohung bestreiten zu können, greift ihr auf ein vielseitiges Arsenal an Waffen beziehungsweise Ausrüstungsgegenständen zurück und erhaltet nach erfolgreich abgeschlossenen Missionen zudem die Möglichkeit, euer Schiff aufzurüsten. Von Schildgeneratoren über Geschütztürme bis hin zu groß angelegten Luftangriffen ist laut Entwicklerangaben alles mit von der Partie, was die Schlachten zu euren Gunsten beeinflussen kann.

„Helldivers 2“ erscheint für den PC sowie die PlayStation 5 und soll nach dem Release weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

