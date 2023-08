Nintendo: Verkäufe der Switch legen trotz des Alters zu – Übersicht zu den erfolgreichsten Titeln

In dieser Woche legte Nintendo den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal (1. April – 30. Juni 2023) vor, der für das japanische Traditionsunternehmen mit einem positiven Ergebnis zu Ende ging.

Wie Nintendo bekannt gab, generierte der Konzern im letzten Quartal Umsätze in Höhe von 2,947 Milliarden Euro. Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Plus von beeindruckenden von 50 Prozent. Auch die Gewinne konnten gesteigert werden.

Lagen diese im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch bei 757,81 Millionen Euro, werden die Gewinne des abgelaufenen Quartals mit 1,15 Milliarden Euro angegeben – ein Plus von 52,1 Prozent.

Wie schlug sich die Switch?

Ein positives Geschäftsergebnis, das auf den Release erfolgreicher Titel wie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, den „Super Mario Bros. Film“ und die weiterhin beeindruckenden Verkaufszahlen der Switch gleichermaßen zurückzuführen ist. Trotz der Tatsache, dass sich die Switch mittlerweile in ihrem siebten Jahr befindet, gelang es Nintendo im letzten Quartal, die Absatzzahlen des Konsolen-Handheld-Hybriden noch einmal zu steigern.

Nachdem im Vorjahresquartal noch 3,43 Millionen Einheiten der Switch verkauft wurden, waren es im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2023 3,91 Millionen Switch-Systeme, die von Nintendo abgesetzt wurden. Seit der offiziellen Veröffentlichung im März des Jahres 2017 wurde die Switch laut Nintendo weltweit 129,53 Millionen Mal verkauft.

Auch für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 geht Nintendo von weitestgehend stabilen Absatzzahlen der Switch aus und rechnet mit 15 Millionen verkauften Einheiten.

Abschließend veröffentlichte Nintendo eine Übersicht über die erfolgreichsten Switch-Titel des Unternehmens. Hier sticht vor allem das im Mai veröffentlichte „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ hervor, das sich bis Ende Juni 2023 bereits mehr als 18 Millionen Mal verkaufte.

An der Spitze der erfolgreichsten Switch-Titel von Nintendo hat sich nichts geändert. Hier zieht vor allem „Mario Kart 8 Deluxe“ mit über 55 Millionen abgesetzter Kopien einsame Kreise. Anbei die komplette Top 10.

Nintendo: Die erfolgreichsten Switch-Titel in der Übersicht

1. Mario Kart 8 Deluxe – 55,46 Millionen

2. Animal Crossing: New Horizons – 42,79 Millionen

3. Super Smash Bros. Ultimate – 31,77 Millionen

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30,65 Millionen

5. Super Mario Odyssey- 26,44 Millionen

6. Pokemon Sword / Pokemon Shield – 25,92 Millionen

7. Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 22,66 Millionen

8. Super Mario Party – 19,39 Millionen

9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18,51 Millionen

10. New Super Mario Bros. U Deluxe – 16,17 Millionen

Quelle: Nintendo

