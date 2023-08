Saints Row: A Song of Ice & Dust-DLC samt Launch-Trailer veröffentlicht

Besitzer von "Saints Row" können sich in ein neues Abenteuer stürzen. Der DLC "A Song of Ice & Dust" steht zum Download bereit. Gefeiert wird der Launch mit einem Trailer.

Deep Silver und Volition erinnern mit einem Launch-Trailer an die Veröffentlichung der dritten DLC-Erweiterung von „Saints Row“, die ab sofort zum Download bereitsteht. Der Preis liegt im PlayStation Store bei 14,99 Euro. Expansions-Pass-Besitzer werden nicht noch einmal zur Kasse gebeten.

„A Song of Ice & Dust“ wird als eine LARP-Geschichte beschrieben, die im zerfallenden Distrikt von Vallejo spielt. DLC-Käufer erleben laut Hersteller den Höhepunkt der Dustmoot-Geschichte von „Saints Row“. „Nach einem brutalen, blutigen Hochzeitsverrat an den Dustlanders ist es an der Zeit, die Kräfte zu bündeln und die Dustfaire vor den Klauen der Chill Queen und der Frostlanders zu verteidigen, Paintball für Paintball“, heißt es dazu.

Die kostenpflichtige Erweiterung enthält fünf neue Kampagnenmissionen, eine neue gegnerische Fraktion (die Frostlanders), vier neue Fahrzeuge, Waffen und mehr als 20 Outfits und kosmetische Items.

„A Song of Ice & Dust“ ist die letzte Erweiterung für „Saints Row“ in diesem Sommer. Zuvor erschienen „The Heist and the Hazardous“ und „Doc Ketchum’s Murder Circus“.

Kostenloses Update mit Distrikt-Erweiterung

Das kostenlose „Dustfire“-Update, das im August veröffentlicht wurde, ist wiederum für alle Spieler kostenlos downloadbar. Zu den Inhalten gehören:

Neuer Vallejo-Distrikt auf der Karte

Neue @atcha- und Wingsuit-Saboteur-Aktivitäten

Verbesserungen bei der Anpassungen, einschließlich verbessertem Layering auf Kleidung

Neuer Pop-up-Shop, Entdeckungen und Bedrohungen

Tracking von Herausforderungen und Korrekturen von Errungenschaften/Trophäen für Komplettisten

Weitere Verbesserungen am Hauptspiel und Fehlerbehebung in mehreren Bereichen

„Saints Row“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Nachfolgend kann der Trailer zur neuen Erweiterung gestartet werden:

