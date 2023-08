Ghostrunner 2: Anmeldung zur Closed-Beta möglich und bald wichtige Neuigkeiten

Auf dem PlayStation Showcase im Mai kündigten One More Level und 505 Games den „Ghostrunner“-Nachfolger an. Hier werdet ihr nicht nur den Dharma-Turm aus Teil eins, sondern auch andere Gebiete erkunden. Die Handlung findet ein Jahr nach den Geschehnissen des Vorgängers statt und bietet mehrere neue Gegnertypen. Geplant sind unter anderem ein neues Dialogsystem sowie ein abwechslungsreicheres Leveldesign.

Wer an dem Parkour-Action-Spiel interessiert ist, kann sich jetzt für die geschlossene Betaphase anmelden. Dafür müsst ihr ein Formular ausfüllen und dem Discord-Channel sowie dem Subreddit der Entwickler beitreten. Vor dem Beta-Beginn werdet ihr persönlich kontaktiert, um die Richtigkeit eurer Angaben zu bestätigen.

Es wird darauf hingewiesen: Nur ein Bruchteil der Bewerber erhalten einen Zugang. Beeilt euch also besser, wenn ihr unbedingt zu den Testern gehören möchtet.

Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Zudem dürfen sie wie bei anderen Betatests keine Infos an die Öffentlichkeit weitergeben.

Diesen Monat erfahrt ihr etwas Neues

Darüber hinaus kündigte das Team „die nächste große Ghostrunner-II-Neuigkeit“ an. Am 21. August sollt ihr sie erfahren. Möglicherweise gibt’s an diesem Tag den genauen Veröffentlichungstermin? PLAY3 wird jedenfalls schnellstmöglich darüber berichten.

„Ghostrunner 2“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung. Noch dieses Jahr findet vorraussichtlich der Release statt.

