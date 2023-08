TMNT Shredder’s Revenge: Der Termin, ein Trailer & Details zum „Dimension Shellshock“-DLC

Mit "Dimension Shellshock" wurde Anfang Juni ein neuer DLC zum Beat'em Up "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" angekündigt. In dieser Woche folgten ein neuer Trailer, der Releasetermin und Details zu den gebotenen Inhalten.

Nachdem Dotemu und Tribute Games bereits vor dem Release von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ darauf hinwiesen, dass die Entwickler über zusätzliche Inhalte nachdenken, wurde im Juni mit „Dimension Shellshock“ ein DLC angekündigt.

Wie die beiden Studios in einer aktuellen Mitteilung bekannt gaben, wird der besagte DLC am Donnerstag, den 31. August 2023 und somit in zwei Wochen für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Um die Enthüllung des Releasetermins zu feiern und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellten die Entwickler einen neuen Trailer zum „Dimension Shellshock“-DLC bereit.

Dieser ermöglicht uns unter anderem einen Blick auf die zwei neuen Charaktere, die mit dem DLC den Weg in das Beat’em Up finden.

Diese Inhalte werden im neuen DLC geboten

Beim ersten Charakter, der mit dem Ende August erscheinenden DLC Einzug in „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ hält, haben wir es mit der aus diversen Comics bekannten Karai zu tun. Nummer Zwei im Bunde ist Miyamoto Usagi, der Protagonist der beliebten „Usagi Yojimbo“-Comics.

Wie bereits im vergangenen Monat bestätigt wurde, umfasst „Dimension Shellshock“ zudem einen Survival-Modus, mit dem Dotemu und Tribute Games für ein wenig frischen Wind sorgen möchten. Im neuen Survival-Modus bahnen sich die Spielerinnen und Spieler einen Weg durch unterschiedliche Dimensionen und tretet in diesen gegen allerlei Gegner an.

Dabei steigen sie dank des Progression-Systems im Level auf, was zusätzliche Fähigkeiten oder eine erhöhte Lebensenergie mit sich bringt.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich. Anbei der neueste Trailer, der euch die Inhalte des in zwei Wochen erscheinenden „Dimension Shellshock“-DLCs präsentiert.

