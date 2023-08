Dustborn: Trailer zum Story-Adventure zeigt die Charaktere, das Gameplay und mehr

Bereits Ende 2020 gab Quantic Dream bekannt, dass das Unternehmen als Publisher des Story-Adventures „Dustborn“ fungieren und den Titel sowohl für die Konsolen als auch den PC veröffentlichen wird.

Anlässlich der diesjährigen Gamescom stellten Quantic Dream und die Entwickler von Red Thread Games einen neuen Trailer zu „Dustborn“ zur Ansicht bereit. Dieser ermöglicht uns einen weiteren Blick auf das narrative Abenteuer und rückt zum einen die Handlung und die unterschiedlichen Charaktere in den Mittelpunkt.

Darüber hinaus dürfen wir uns über Eindrücke aus dem Gameplay und dem Kampfsystem freuen.

Entwickler versprechen einen emotionalen Roadtrip

Die Geschichte von „Dustborn“ setzt im Jahr 2023 ein und erzählt nach Entwicklerangaben von einem emotionalen Road-Trip durch eine dystopische Version der Vereinigten Staaten von Amerika. In der Rolle von Pax, einer verschlagenen Betrügerin und ehemaligen Inhaftierten, reist ihr durch die USA und erkundet abwechslungsreiche Schauplätze.

Diese reichen von einem ehemaligen Umerziehungscamp der Regierung in der Wildnis von Oregon über eine geschlossene Schule für hochbegabte Kinder in Nevada bis hin zu einer ehemaligen Roboterfabrik in Detroit, die dem Verfall überlassen wurde. Die Aufgabe von Pax und ihren Freunden besteht darin, ein mysteriöses Paket sicher von Kalifornien nach Neuschottland zu transportieren.

„Reist undercover als Folk-Punk-Rock Band und lernt am Lagerfeuer, eure Tarnung aufrecht zu erhalten, indem ihr etliche Songs spielen lernt… bevor ihr euch in einem Battle of the Bands beweisen müsst“, führen die Entwickler von Red Thread Games aus und versprechen eine spannende Geschichte um Themen wie Freundschaft, Liebe und Verlust, bei deren Gestaltung sich die Autoren des Indie-Studios von verschiedenen bekannten Graphic-Novels inspirieren ließen.

„Dustborn“ erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge Anfang des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Anbei der neueste Trailer, der im Rahmen von Opening Night Live 2023 präsentiert wurde.

