Saints Row: Nach Studioschließung von Volition – Marke verbleibt bei Plaion

Rund um die Marke „Saints Row“ war es in dieser Woche ziemlich aufregend. Zunächst hatte Sony Interactive Entertainment bekanntgegeben, dass das mittelmäßig aufgenommene Reboot der Reihe im September 2023 in den Katalog von PlayStation Plus Essential aufgenommen werden wird. Dann kündigte das zuständige Entwicklerstudio Volition überraschend an, dass man die Schotten dicht macht.

Fans können noch hoffen

Doch haben sich viele Fans der Volition-Marken „Saints Row“ und „Red Faction“ die Frage gestellt, wie es in Zukunft mit eben diesen aussieht, wenn das Entwicklerstudio dahinter nicht mehr existiert?

Diesbezüglich hat sich Deep Silver zu Wort gemeldet. Der Publisher war jahrelang für die Spiele des Studios verantwortlich, ehe Volition nach dem Misserfolg des aktuellsten „Saints Row“ an Gearbox Publishing weitergeleitet wurde. Laut Deep Silver werden beide oben genannte Marken unter dem Banner von Plaion (ehemals Koch Media) weiterbestehen.

Dementsprechend könnte es in Zukunft geschehen, dass sich Plaion einen externen Entwickler sucht, der die Marken weiterentwickelt und den Fans neue Spiele beschert. Somit könnten die Fans noch etwas Hoffnung haben. Nichtsdestotrotz gibt es diesbezüglich noch nichts anzukündigen.

Volition hatte über 30 Jahre in der Branche existiert und zuletzt mit „Agents of Mayhem“ sowie eben „Saints Row“ zweimal in Folge die finanziellen Ziele nicht erfüllen können. Somit wurden sie ein Opfer der Konsolidierungen der Embracer Group.

