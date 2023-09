King’s Bounty 2: Neuveröffentlichung für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt

Zwei Jahre nach dem Launch für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One wird "King’s Bounty 2" noch einmal für die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Spieler können sich auf technische Verbesserungen und ein Gratis-Upgrade einstellen.

Fulqrum Publishing und Prime Matter haben angekündigt, dass „King’s Bounty 2“ am 7. September 2023 in einer verbesserten Version für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Die überarbeitete und technisch an die neuen Konsolen angepasste Version des rundenbasierten Rollenspiels bietet eine dynamische 4K-Auflösung (nicht auf der Xbox Series S), 60 FPS sowie laut Hersteller kurze Ladezeiten und eine verbesserte Performance.

Zusammen mit der Ankündigung wurde ein Trailer veröffentlicht, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung ist er allerdings noch auf „privat“ gestellt, was sich im Laufe des Tages ändern könnte.

Spieler können kostenlos upgraden

„King’s Bounty 2“ kam schon 2021 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt, konnte allerdings nicht rundum überzeugen. Der Metascore pendelte sich basierend auf elf Reviews bei einem Wert von 57 ein. Mit einem User-Score von 5.3 wurde diese Einschätzung weitgehend bestätigt.

Spieler, die damals zugriffen und „King’s Bounty 2“ vielleicht nicht überzeugend fanden, können einen weiteren Durchlauf zumindest ohne Zusatzkosten starten. Das Upgrade auf die PS5- bzw. Xbox Series X/S-Version erfolgt gratis. Ebenfalls wird eine Speicherdatenkompatibilität für Besitzer des Spiels auf PlayStation 4 und Xbox One versprochen.

Die Last-Gen-Version von „King’s Bounty 2“ kann im PlayStation Store aktuell für 39,99 Euro gekauft werden. Empfehlenswert ist das aber nicht, da der Preis im Juli-Sale beispielsweise temporär auf 5,99 Euro fiel. Weitere Sales dieser Art dürften folgen.

In „King’s Bounty“ wählen Spieler einen von drei Helden und begeben sich auf eine Reise in die Fantasiewelt von Nostria, wo sie mit der Rekrutierung, Entwicklung und dem Kommando einer eigenen Armee in eine nicht-lineare Welt „voller Verrat, großer Opfer und hartem Überlebenskampf“ vorstoßen.

„King’s Bounty 2“ erscheint am 7. September 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S mit dem erwähnten kostenlosem Upgrade und der Speicherdatenkompatibilität für Besitzer des Spiels auf PlayStation 4 und Xbox One. Nachfolgend ist der aktuell noch nicht freigeschaltete Trailer zur Current-Gen-Ankündigung eingebettet.

