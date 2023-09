Gnosia: Japanische Antwort auf Among Us kommt für PS4 und PS5

In Gnosia kämpfen wir um unser Überleben und müssen herausfinden, wer der Betrüger in der Gruppe ist. Um zu überleben, werden Verdächtige in den Kälteschlaf versetzt.

Wie Publisher PLAYISM und das Entwicklerteam von Petit Depotto bekannt geben, wird „Gnosia“ nun auch für PS4 und PS5 erscheinen. Das Spiel wird am 14. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One nachgereicht.

In Japan wird es den Titel auch als Retail-Version geben, ein weltweiter Retail-Release wurde bislang nicht angekündigt.

Kämpft um euer Überleben in Gnosia

Der Titel ist den Genre Sci-Fi, Social Deduction und Rollenspiel einzuordnen und erinnert vom Prinzip her an „Among Us“ oder das Kultspiel „Werwölfe“.

Ihr landet als Crewmitglied auf einem fliegenden Raumschiff, das von den Gnosia heimgesucht wird. Dabei handelt es sich um ein Wesen, das sich als eines der Crewmitglieder ausgibt und jede Nacht eine weitere Person tötet.

So wird jedes Mal der Verdächtigste der Gruppe in einen Kälteschlaf versetzt, um zu sehen, welches der Crewmitglieder die Morde begangen hat. Um herauszufinden, wen ihr dafür in den Kälteschlaf schickt, müsst ihr Gespräche führen. So könnt ihr herausfinden, wer der Gnosia unter den Crewmitgliedern ist.

Mit dem Spielfortschritt sollen nicht nur eure eigenen Fähigkeiten, sondern auch die der anderen Crewmitglieder immer besser werden – und damit auch leider die Fähigkeiten des Gnosia. Es soll insgesamt 14 Personen im Spiel geben.

Es gibt spezielle Events, durch die ihr an besondere Kommandos in Gesprächen kommt. Außerdem gibt es mehrere Builds, nach denen ihr euren Charakter entwickeln könnt. Mit höheren Statuswerten könnt ihr andere Gruppenmitglieder beim Voting auf eure Seite ziehen und so verhindern, dass ihr selbst für den Kälteschlaf auserwählt werdet.

Related Posts

Der Unterschied zu Spielen wie „Among Us“ ist der Fokus auf die Einzelspieler-Erfahrung und die Rollenspiel-Elemente. Es gibt wesentlich mehr Texte zu lesen, in denen der Täter oder die Täterin überführt werden muss.

Ursprünglich erschien „Gnosia“ am 6. Juni 2019 für PS Vita in Japan, gefolgt von einem Switch-Release am 4. März 2021 weltweit und einem PC-Release via Steam am 23. Januar 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Gnosia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren