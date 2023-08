Terra Memoria: Erscheint für PS5 und ist auf gamescom 2023 – Trailer

Das Team hinter „Terra Memoria“ hat einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. In diesem werden einige Features des Spiels sowie die spielbaren Charaktere vorgestellt.

Begleitet in „Terra Memoria“ die Reise von sechs Abenteurern.

„Terra Memoria“ ist ein neues rundenbasiertes Rollenspiel von Publisher Dear Villagers und dem Entwicklerteam von La Moutarde. Damit Spieler und Spielerinnen einen besseren Eindruck von dem Titel gewinnen können, haben die Verantwortlichen einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

In dem Video sind einige Spielmechaniken wie der Kampf, das Crafting und das Bauen zu sehen. Außerdem sehen wir die sechs spielbaren Charaktere etwas genauer.

Terra Memoria will ein Cosy RPG sein

In „Terra Memoria“ müssen wir uns auf die Reise mit sechs unterschiedlichen Tierwesen und Menschen begeben, um dem Mangel an Zauberkristallen und dem plötzlichen Erwachen uralter Roboter auf den Grund zu gehen. Dabei spielen Zeitreisen eine Rolle, denn ihr müsst herausfinden, wer die Kristalle kontrolliert.

Zu den Charakteren zählen:

Opale

Syl

Edson

Alto

Meta

Moshang

Das Besondere ist die Spielwelt, denn sie ist eine Mischung aus 3D-Optik und Pixel-Art, wie wir sie beispielsweise von Spielen wie „Octopath Traveler“ kennen. „Terra Memoria“ soll an klassische Fantasy-Rollenspiele erinnern, allerdings mit neuem Anstrich und moderner Struktur.

Das Team wollte mit dem Trailer die „farbenfrohen Charaktere, lebendigen Städte und das Terrain von Terra Memoria“ zeigen.

„Terra Memoria“ hat bislang noch kein festes Erscheinungsdatum. Der Titel soll irgendwann für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen.

Schon vorher können Interessierte den Titel antesten. „Terra Memoria“ ist nämlich mit einem Stand auf der gamescom 2023 in Köln vertreten. Solltet ihr also vom 23. bis zum 27. August vor Ort sein, schaut am besten im Indie Arena Booth vorbei.

