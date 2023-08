JoJo’s Bizarre Adventure – All Star Battle R: Neuer DLC-Charakter bekannt

JoJo’s Bizarre Adventure – All Star Battle R:

Leone Abbacchio ist der erste enthüllte Charakter aus dem Season Pass 2 von „JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R“. Er soll im Frühherbst 2023 erscheinen.

„JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R“ bekommt drei neue DLC-Charaktere.

Publisher Bandai Namco und das Entwicklerteam von CyberConnect2 haben einen DLC-Charakter aus dem Season Pass 2 zu „JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R“ enthüllt. Bei diesem Charakter handelt es sich um Leone Abbacchio.

Leone Abbacchio taucht im fünften Story-Arc namens Vento Aureo auf. Er ist ein ehemaliger Polizist und Teil von Bruno Bucciaratis Team und ein wichtiger Verbündeter von Giorno Giovanna, der die beiden bei ihrer Schutz-Mission für Trish Una unterstützt.

Weitere DLC-Charaktere angedeutet

Der DLC-Charakter kommt zusammen mit seiner Stand-Fähigkeit Moody Blues (bzw. Moody Jazz). Dabei handelt es sich um Manifestationen der Lebensenergie. Moody Blues kann vergangene Ereignisse wieder herstellen, was Leone Abbacchio kontrollieren kann.

Leone Abbacchio soll irgendwann im Frühherbst 2023 erscheinen. Ein genaues Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt. Doch dabei bleibt es nicht: Die nächsten Monate sollen noch zwei weitere Charaktere im Rahmen des Season Pass 2 erscheinen.

Im Herbst soll noch ein neuer Charakter aus Part 4: Diamind is Unbreakable erscheinen. Ein weiterer DLC-Charakter aus Part 8: JoJolion soll im späten Winter folgen.

Als Bonus erhalten alle Käufer und Käuferinnen ein Kostüm zu Giorno Giovanna Haruno Shiobana und verfrühten Zugang zu allen DLC-Charakteren. In einem Teaser-Trailer, den wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben, könnt ihr den ersten der drei DLC-Charaktere bestaunen.

„JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R“ ist mittlerweile für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich. Bei diesem Titel handelt es sich um ein Remaster des populären PS3-Titels.

