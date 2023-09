Marvel’s Spider-Man 2: Preview-Berichte verschaffen Eindrücke aus dem Spidey-Abenteuer

Mehrere Redaktionen weltweit hatten die Gelegenheit, „Marvel’s Spider-Man 2“ vor dem Release anzutesten. Die darüber veröffentlichten Preview-Berichte lesen sich überwiegend positiv.

Ähnlich wie „Horizon Forbidden West“ und „God of War Ragnarök“ ist auch das neue Spidey-Abenteuer keine Neuerfindung. Stattdessen wird auf dem Vorgänger aufgebaut – mit mehreren nützlichen Verbesserungen sowie neuen Funktionen.

Die offene Spielwelt ist ein gutes Beispiel dafür: Es ist die ursprüngliche Karte, die allerdings kräftig erweitert wurde. Fünf neue Bezirke dürft ihr erkunden, was zu etwa 50 Prozent mehr Fläche als im ersten Teil führt. Zudem müsst ihr die Stadt in der Fortsetzung ausgiebig erkunden, anstatt einfach Symbolen auf der Karte zu folgen. Macht ihr das, stößt ihr immer wieder auf interaktive Elemente, die euch zu Sammelobjekten und Ähnlichem führen.

Ganz so weit wie bei „Elden Ring“ oder „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ geht Insomniac nicht. Sie haben jedoch die gleiche Richtung eingeschlagen, was die Spielwelt wesentlich interessanter macht.

Hands-On-Preview von IGN:

Wie kommen die DualSense-Funktionen zur Geltung? Unter anderem beim Nutzen des Web Wings spürt ihr das haptische Feedback des Controllers. Push Square zufolge ist es ein „berauschendes Gefühl“, damit durch die Lüfte zu gleiten. Beim normalen Schwingen hingegen könnt ihr den Höhepunkt eures Schwungs oder den Aufprall am Boden fühlen. Und im Kampf? Hier nehmt ihr ein Rumpeln und Vibrieren wahr.

Charakter-Wechsel ist ein echtes New-Gen-Feature

Vor allem die Möglichkeit, zwischen Peter und Miles zu switchen, fühle sich nach einer echten New-Gen-Funktion an. Es funktioniert „wie in GTA 5, nur besser.“ Der Grund dafür ist die rasante SSD der PlayStation 5, was einen schnelleren Wechsel ermöglicht. Laut Sr. Gameplay Director Ryan Smith konnten die Animateure bei diesen filmisch gestalteten Übergängen ihre Kreativität voll ausleben.

„Wenn die Welt von Marvel’s Spider-Man ein großer Videospiel-Themenpark ist, dann sind diese üppigen Übergänge die Achterbahnen“, meint der Chefredakteur von VG247.

Hands-On-Preview von Eurogamer:

Ebenfalls gelobt wird der Kampf. EuroGamer bezeichnet die Kämpfe als „Wirbelwind“, der sich erneut befriedigend anfühlt. Im Vergleich zum Vorgänger stehen euch aber viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Spielt ihr Peter, bemerkt ihr seinen aggressiveren Kampfstil, was sich durch den Symbionten erklären lässt. Damit kann er problemlos mehrere Gegner auf einmal bekämpfen.

Miles geht wiederum deutlich überlegter vor. Jedenfalls sind beide auf dem „Höhepunkt ihrer Kräfte“, was sich in ihren zahlreichen Fähigkeiten widerspiegelt.

Jedoch müsst ihr euch nicht immer mit Verbrechern prügeln. Manchmal seid ihr gezwungen, unbemerkt vorzugehen. Um das problemlos zu schaffen, haben die Entwickler das Stealth-System verbessert. So könnt ihr mit einem Netzseil eure eigenen Wege innerhalb eines Gebäudes schaffen, um geräuschlos drüber zu balancieren. Ihr müsst also keinem vorgegebenen Pfad folgen.

Hands-On-Preview von PlayStation Access:

Am 20. Oktober erscheint die Superhelden-Action exklusiv für PlayStation 5. Bestellt ihr vor, kriegt ihr als Bonus zwei Anzüge samt Farbvarianten, das Netzgreifer-Gerät und drei Fertigkeitspunkte.

