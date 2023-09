Marvel’s Spider-Man 2: Großartige Geschichte und Sandbox-Elemente sind Grundpfeiler

Eine packende Story steht bei praktisch allen PlayStation-Exklusivtiteln im Fokus. So ist es auch bei „Marvel’s Spider-Man 2“ der Fall, wie Bryan Intihar in einem Interview mit Inverse klarmachte.

„Einer unserer Grundpfeiler für Spider-Man 2 war es, sicherzustellen, dass es bei allem, was wir tun, eine großartige Geschichte und eine Belohnung gibt. Je mehr wir eine Geschichte einbauen können, mit der sich die Leute identifizieren können, desto weniger fühlt sich das Spiel wie eine Checkliste an“, erklärt der Kreativdirektor.

Stumpfes Abarbeiten von Missionen soll also verhindert werden. Doch nicht nur die Handlung, sondern auch das Gameplay muss den Spieler fesseln. Um das zu schaffen, haben die Entwickler den Kampf um neue Tools erweitert. Sowohl Peter als auch Miles haben neue Fähigkeiten und Gadgets erhalten, mit denen sie Verbrecher effektiv bekämpfen können.

Spieler sollen ausprobieren

Intihar spricht hierbei den Miles-Abschnitt aus dem Gameplay-Reveal an. Der Teenager erzeugt dort mit seinem Netz ein Seil, über das er anschließend drüber balanciert. Dann wendet er den Netzgreifer an, womit Feinde zusammengeführt und zerschmettert werden. Direkt im Anschluss übt er einen gewaltigen Blitzschlag aus. Tools dieser Art dürft ihr anwenden, um Gegner auf kreative Art auszuschalten.

„Das ist dieser Sandbox-Faktor, bei dem wir all diese Spielzeuge nehmen und die Leute sie ausprobieren lassen“, teilt Intihar mit.

Peter hat natürlich auch einiges zu bieten. Er verbindet sich mit dem Symbionten, wodurch er stärker als je zuvor wird. Statt nur noch zu schlagen hat er nun Tentakel, mit denen er Gegner an die Wand klebt oder sie wegschleudern kann. Allerdings verändert sich dadurch stark seine Persönlichkeit.

Intihar meint dazu: „Es ist eine Möglichkeit, die Macht im Spiel ein wenig anders einzusetzen, als wir es vorher getan hätten, indem wir mit mehr Feinden interagieren.“

Insomniac Games möchte die Spieler grundsätzlich zum Improvisieren anregen – egal ob bei „Marvel’s Spider-Man“, „Resistance“ oder „Ratchet & Clank“. Sandbox-Elemente seien nämlich ein Trend, den Intihar „sehr stark“ beobachtet. An dieser Stelle lobt er Nintendo, die in „Tears of the Kingdom“ eine Welt mit unzähligen Freiheiten erschaffen haben.

Neuigkeiten zum PS5-Abenteuer gibt es bereits in zwei Tagen. Das Preview-Embargo fällt nämlich am 15. September um 17:00 Uhr. Bleibt also gespannt!

