EA Sports FC 24: Termine für Web-App und Companion-App

Wie im Fall der “FIFA”-Reihe wird es für “EA Sports FC 24” eine Web-App und eine Companion-App geben, die schon in Kürze freigeschaltet werden. Mithilfe der Anwendung haben Spieler frühzeitig und vor dem Launch des Spiels die Gelegenheit, ein eigenes Ultimate Team für “EA Sports FC 24” zu kreieren.

Neben der reinen Gestaltung eines Teams können Spieler die Web-App und die Companion-App ebenfalls nutzen, um ihr Ultimate Team wahlweise unterwegs zu verwalten, Packs zu öffnen und Belohnungen für Squad Battles und Division Rivals zu erhalten.

Termin für EA Sports FC 24 Web-App und Companion-App

Los geht es am 20. September 2023: An diesem Tag wird die “EA Sports FC 24”-Web-App für alle zugänglich gemacht. Einen Tag später, am 21. September 2023, folgt die FUT Companion-App.

Wie anfangs erwähnt gewähren die Web-App sowie die Companion-App von “EA Sports FC 24” einen Zugriff auf die Verwaltung der Ultimate Teams, ohne dass eine PlayStation- oder Xbox-Konsole vonnöten ist.

Die offizielle Web-Applikation kann über einen Browser auf mobilen Geräten, PCs und Laptops erreicht werden, während die Companion-App aus dem jeweiligen Store für iOS- oder Android-Geräte geladen werden muss.

Die “EA FC 24 Companion App” wird im Apple App Store und via Google Play Store zum Gratis-Download bereitstehen. Spieler, die bereits die „FIFA Companion App“ installiert haben, müssen stattdessen eine neue Version der Anwendung herunterladen.

Während Spiele ansich nicht zugänglich sind, bieten die Anwendungen die Möglichkeit, nahezu alle anderen Funktionen im Ultimate Team auszuführen. Dazu gehören neben der Verwaltung der Teams auch die Strategieplanung, die Verwaltung von Ressourcen und das Abschließen von SBCs (Squad Building Challenges).

Des Weiteren haben Spieler Zugriff auf den FUT-Transfermarkt und können Pack-Belohnungen öffnen.

Spieler, die sich für den Kauf der Ultimate Edition von “EA Sports FC 24” entschieden haben, kommen bereits ab dem 22. September 2023 in den vollen Genuss des Spiels und des Ultimate Team-Spielmodus. Der reguläre Launch von “EA Sports FC 24” erfolgt am 29. September 2023.

Und alle Spieler, die sich vor dem Stichtag am 1. November 2023 einloggen, erhalten den Status eines FC-Gründers und profitieren von exklusiven Belohnungen. Weitere Details dazu werden auf der offiziellen EA-Webseite bereitgehalten.

