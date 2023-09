Tales of Arise Beyond the Dawn: Trailer zeigt den neuen Hauptcharakter Nazamil

Tales of Arise Beyond the Dawn:

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen versorgte uns Bandai Namco Entertainment mit einem weiteren Trailer zur "Tales of Arise"-Erweiterung "Beyond the Dawn". Mit der jungen Nazamil rückt dabei der neue Hauptcharakter des Add-ons in den Fokus.

Mit "Beyond the Dawn" erscheint eine umfangreiche Erweiterung zu "Tales of Arise".

Nach den Gerüchten der vergangenen Monaten kündigte Bandai Namco Entertainment die „Beyond the Dawn“-Erweiterung zum Rollenspiel „Tales of Arise“ vor wenigen Tagen endlich offiziell an.

Ergänzend zur Ankündigung des Add-ons veröffentlichte der japanische Publisher in dieser Woche einen weiteren Trailer, der mit Nazamil den neuen spielbaren Hauptcharakter in den Mittelpunkt rückt. Die präsentierten Szenen stammen offenbar aus den Anfängen der Geschichte und zeigen, wie die Protagonistin vor Verfolgern davonläuft und anschließend ihre Kräfte nutzt, um sich zu verstecken.

Auch Alphen und Shionne, die beiden Hauptcharaktere des Hauptspiels von „Tales of Arise“, haben in dem Trailer einen kurzen Auftritt.

Entwickler versprechen ein umfangreiches Add-on

Wie General-Producer Yusuke Tomizawa im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprach, haben wir es bei „Beyond the Dawn“ mit einer umfangreichen Erweiterung zu tun, die die Spielerinnen und Spieler über einen Zeitraum von mehr als 20 Stunden beschäftigen wird. Weiter hieß es, dass es sich bei Nazamil um ein junges Mädchen handelt, das sowohl dahnäisches als auch renäisches Blut in sich trägt.

Zur spielerischen Umsetzung von „Beyond the Dawn“ führte Tomizawa aus: „Wir möchten auch anmerken, dass das Spielsystem selbst zwar von Arise übernommen wurde und sich nicht maßgeblich geändert hat, Beyond the Dawn aber mit den neuen Dungeons, der Vielfalt an neuen Quests und schicken zusätzlichen Kostümen ein Erlebnis bietet, in das ihr vollständig eintauchen könnt. Bleibt dran, um in Zukunft weitere Details zu erfahren.“

Die „Beyond the Dawn“-Erweiterung zu „Tales of Arise“ wird am 9. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Wer das Hauptspiel bereits abgeschlossen haben sollte und dementsprechend keine Angst vor Story-Spoilern haben muss, findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog weitere Details zu „Beyond the Dawn“.

