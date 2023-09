My Hero Ultra Rumble: Kostenloses Spiel zum MHA-Anime erscheint nächste Woche

My Hero Ultra Rumble:

„My Hero Ultra Rumble“ erscheint am 28. September 2023 für PS4, Xbox One, Switch und PC. Außerdem wurden drei weitere spielbare Charaktere enthüllt.

„My Hero Ultra Rumble“ ist ein kostenloses Battle-Royale-Spiel, das eine Videospieladaption des Animes „My Hero Academia“ ist. Dementsprechend sind die spielbaren Figuren an die Charaktere aus dem Anime angelehnt.

Wie Bandai Namco und Byking nun bekannt gaben, erscheint der Titel schon in der kommenden Woche. Ab dem 28. September 2023 kann das Spiel von allen Besitzern und Besitzerinnen einer PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oder eines PCs (via Steam) gespielt werden.

Weitere spielbare Charaktere, die soeben vorgestellt wurden, sind Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu und Ibara Shiozaki. Ihre Fähigkeiten gibt es im neuen Trailer zu sehen.

My Hero Ultra Rumble erscheint nächste Woche

Passend zur Verkündung des Releasetermins gibt es ein neues Video zum Spiel. Darin sind die unterschiedlichen Helden und Schurken zu sehen, wie sie sich gegenseitig bekämpfen und dabei ihre Macken einsetzen. Es gibt zudem einen Plus-Ultra-Zustand, in dem die Charaktere aufleuchten und stärkere Kräfte generieren.

Bis zum vollen Release soll der Titel neue Features und Gameplayelemente bekommen, die nicht während des Beta-Tests zu sehen waren. In dem Titel treten 24 Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern beziehungsweise Spielerinnen, gegeneinander an und kämpfen mit den Macken der Charaktere um den Sieg.

Wer als Letztes auf den Beinen bleibt, gewinnt das Match für sich. Einige der Fähigkeiten können genutzt werden, um Schaden auszuteilen, während andere Macken das eigene Team heilen oder mit einer temporären Verbesserung der Angriffswerte unterstützen. Es gibt insgesamt drei Typen: Angriff, Unterstützung und Störung.

Weitere Meldungen zu „My Hero Ultra Rumble“:

Durch das Sammeln von entsprechenden Fähigkeitskarten können die Macken des eigenen Helden weiter verbessert und optimiert werden. Während die Helden-Teams in „My Hero Ultra Rumble“ vor der Aufgabe stehen, die Zivilisten auf der Map zu retten, verfolgt das Team der Bösewichte seine ganz eigenen Pläne.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu My Hero Ultra Rumble.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren