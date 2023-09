The Talos Principle 2: Der Puzzler hat einen Termin – Trailer liefert malerische Eindrücke

The Talos Principle 2:

Nachdem im Frühling bekannt gegeben wurde, dass "The Talos Principle 2" in diesem Jahr erscheinen soll, bekam der Puzzler nun einen Releasetermin spendiert. Begleitet wurde die Ankündigung von einem Trailer, der neue Eindrücke aus dem Nachfolger liefert.

"The Talos Principle 2" erscheint im November 2023.

Mit „The Talos Principle 2“ entstand bei den Entwickler von Croteam („Serious Sam“) in den vergangenen Monaten der offizielle Nachfolger zum beliebten Puzzle-Adventure.

Nachdem es im Mai hieß, dass „The Talos Principle 2“ für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist, spendierten Croteam und der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Devolver Digital dem Sequel im Zuge einer aktuellen Mitteilung einen konkreten Releasetermin: Den 2. November 2023.

Zur Einstimmung auf die Abenteuer, die in der Welt von „The Talos Principle 2“ auf uns warten, wurde ergänzend zum Releasetermin ein frischer Trailer zur Verfügung gestellt.

Im Zuge des Trailers werden uns Eindrücke aus der malerischen Spielwelt geliefert und uns gleichzeitig ein Blick auf die abwechslungsreichen Rätsel ermöglicht.

Entwickler versprechen einen Puzzler mit Tiefgang

Wie die Entwickler von Croteam im Zuge der offiziellen Ankündigung versprachen, handelt es sich bei „The Talos Principle 2“ um einen komplexen Puzzler, der im spielerischen Bereich vor allem mit seinen tiefgründigen Rätseln punkten wird. Im Vergleich mit dem ersten Teil kommen dabei komplett neue Mechaniken und Konzepte zum Einsatz – darunter die Gedankenübertragung oder die Möglichkeit, die Gravitation zu manipulieren.

Die Geschichte von „The Talos Principle 2“ versetzt uns in eine Welt, in der die Menschheit schon lange ausgestorben ist und in Form von Robotern weiterlebt. „Auf der Suche nach einer mysteriösen Megastruktur werden die Spieler mit Fragen über die Natur des Kosmos, Glaube versus Vernunft und der Angst, die Fehler der Menschheit zu wiederholen, konfrontiert“, heißt es zur Handlung des Puzzle-Adventures weiter.

Im Laufe der Geschichte wird es möglich sein, mit eigenen Entscheidungen aktiv Einfluss auf die weiteren Geschehnisse zu nehmen und so eines von mehreren unterschiedlichen Enden zu Gesicht zu bekommen.

„The Talos Principle 2“ erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

