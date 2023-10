Disgaea 7: Launch-Trailer zur dieswöchigen Veröffentlichung

Mit einem offiziellen Launch-Trailer stimmt NIS America auf die bevorstehende Veröffentlichung des Strategie-Rollenspiels "Disgaea 7: Vow of the Virtueless" ein. Ende der Woche ist es soweit.

Das Strategie-Rollenspiel „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Passend zum Launch am kommenden Freitag, den 6. Oktober 2023 haben die Verantwortlichen von NIS America auch einen entsprechenden Trailer veröffentlicht, der noch einmal auf das Abenteuer einstimmt.

Chaos in Hinomoto

In „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ wird man in der Rolle von Fuji in das dämonische Reich von Hinomoto eintauchen, in dem der Bushido-Kodex über Bord geworfen wurde. Stattdessen herrscht der Hinomoto-Kodex der Zerstörung, der in den Netherwelten für Chaos sorgt. Eine Vielzahl an Dämonen, die allesamt ihre eigenen Vorstellungen haben, ist in Hinamoto zu finden.

Das Fan-Girl Pirilika ist wiederum eine naive junge Dame, die Fuji davon überzeugt, dass er sie beschützt, während sie ihre eigenen Ziele verfolgt. Jedoch steckt der Teufel in den Details des Vertrages. Mit Jumbification, Hell Mode und Item Reincarnation sind auch einige neue Funktionen mit an Brd. Darüber hinaus kann man auch das verbesserte Auto-Battle freischalten, indem man jede Stage erfolgreich beendet. Zudem kann man erkennen, wie sich das eigene Team in Online-Ranglistenkämpfen bewältigen würde. Da über 40 unterschiedliche Charaktere zur Verfügung stehen, kann man interessante Teams zusammenstellen.

Wer noch einmal einen Blick in „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ werfen möchte, kann sich auch eine Demo aus dem PlayStation Store herunterladen. Hier ist jedoch erst einmal der offizielle Launch-Trailer:

