Jujutsu Kaisen – Cursed Clash: Release ist schon Anfang 2024

Mit „Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“ wird es einen neuen Brawler zum Anime geben. Das Spiel hatte bislang kein Veröffentlichungsdatum, doch nun wissen wir, dass es in wenigen Monaten so weit ist.

In „Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“ treten wir in Zweierteams gegeneinander an.

Der japanische Publisher Bandai Namco und das Entwicklerteam von Byking Inc. haben sich bislang bedeckt gehalten, was die Veröffentlichung von „Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“ angeht. Es wurde kein Releasedatum genannt, weshalb ungewiss war, ob der Titel noch in 2023, in 2024 oder sogar erst später erscheinen wird.

Doch nun haben die Verantwortlichen das Rätsel aufgeklärt und verraten, an welchem Tag das Spiel erscheinen wird. Demnach können sich Fans auf den 2. Februar 2024 freuen, denn dann erscheint der Anime-Prügler für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam.

Jujutsu Kaisen bleibt seinem Genre treu

Bei dem Spiel handelt es sich um ein 2-gegen-2-Actionspiel, in dem wir uns die Fluchtechniken von mehr als 15 mächtigen Jujuzisten und Fluchgeistern um die Ohren hauen. Dabei bildet der Anime und Manga zu Jujutsu Kaisen die Vorlage.

Wir müssen einen Partner oder eine Partnerin wählen, die uns im Kampf unterstützen. Es lassen sich einzigartige Kombinationen durch verschiedene Teammitglieder erstellen, um seinen individuellen Spielstil durchzusetzen.

In den Kämpfen können sich die Machtstufen der Charaktere erhöhen, wodurch die mit der Zeit noch stärkere Angriffe ausführen. Es ist möglich, sich in Online-Kämpfen auf die Rübe zu geben. Alternativ können wir den Story-Modus erleben.

Auf einem neuen Screenshot gibt es außerdem erstmals einen Blick auf Jogo zu sehen. Dabei handelt es sich um einen besonders starken Fluchgeist der Sonderstufe, der als Antagonist in der Anime- und Mangareihe dient. Er verabscheut Menschen und denkt, dass es sich bei Fluchgeistern um wahre und reine Wesen handelt.

Das Team von Gematsu, von der diese Information stammt, verweist auf eine Seite im PlayStation Store. Mittlerweile wird die Seite als Error angezeigt, weshalb es sein könnte, dass die Meldung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen sollte.

Quelle: Gematsu

