Disney Dreamlight Valley: Kostenpflichtige Erweiterung, Multiplayer-Feature und weitere Inhalte

Gameloft hat für “Disney Dreamlight Valley” eine Reihe neuer Inhalte vorgestellt. Die Ankündigungen folgen der Bestätigung, dass der Titel am 5. Dezember 2023 den Early Access verlässt, was mit der finalen Veröffentlichung einhergeht – leider ohne Free-to-Play-System.

Am selben Tag wird das achte große Inhaltsupdate zum Download bereitgestellt und einen Mehrspielermodus einführen, der bis zu vier Freunden die Möglichkeit bietet, die Täler der anderen zu besuchen.

Hinzu gesellt sich ein neuer Charakter. Es ist Jack Skellington, der Kürbiskönig aus Tim Burtons “The Nightmare Before Christmas”.

Kostenpflichtige Erweiterung vorgestellt

Am 5. Dezember 2023 wird ebenfalls die erste kostenpflichtige Erweiterung namens “A Rift in Time” bereitgestellt. Sie bietet mit der Ewigkeitsinsel einen neuen Schauplatz mit drei Biomen, darunter Ancient’s Landing, Glittering Dunes und Wild Tangle. Die dort erzählte Geschichte entfaltet sich in drei Akten.

Im ersten Akt “Willkommen auf der Insel der Ewigkeit” werden Gaston (Die Schöne und das Biest), Rapunzel (Rapunzel – Neu verföhnt) und Eve (Wall-E) auftreten.

Es folgen “Der Funke der Fantasie” im Frühjahr 2024 und “Schätze der Zeit” im Sommer 2024. Darin gilt es unter anderem, Jafars Pläne zu durchkreuzen und einen Riss in der Zeit zu reparieren. Spieler werden außerdem die Geheimnisse eines neuen königlichen Werkzeugs – der königlichen Sanduhr – aufdecken.

“A Rift in Time” wird mit 29,99 Dollar zu Buche schlagen. Der Einstieg in “Disney Dreamlight Valley” erfolgt nach dem finalen Launch für 39,99 Dollar. Schon in der Early Access-Phase werden auch eine Luxus Edition und eine Ultimative Edition angeboten.

Gameloft hat zusätzlich eine Roadmap veröffentlicht, die verdeutlicht, welche neuen Updates Besitzer des Spiels erwarten können. Zu den Highlights gehören die Ankunft von Mike Wazowski und Sulley aus “Monsters, Inc” Anfang 2024 und die Einführung von Tiana aus “Küss den Frosch” im nächsten Sommer 2024.

Weitere Details aus der gestrigen Ankündigung sind hier zusammengefasst.

Am 5. Dezember 2023 wird zudem eine Apple Arcade Edition des Spiels veröffentlicht. Die speziell für Touchscreens entwickelte “Dreamlight Valley Arcade Edition” beinhaltet das Grundspiel und die Erweiterung „A Rift in Time“. Diese Version bekommt regelmäßige Story-Updates, jedoch ohne saisonale Star-Paths oder den Premium Shop.

