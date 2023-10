Disney Dreamlight Valley: Vollversion hat einen Termin – doch kein Free-2-Play

Am 5. Dezember verlässt „Disney Dreamlight Valley“ das Early-Access-Stadium. Anders als anfänglich geplant wird die fertige Version jedoch nicht kostenlos spielbar sein.

Mit dieser Entscheidung stellt Gameloft ein weiterhin „erstklassiges Spielerlebnis für alle Spieler“ sicher. Auch zukünftig sollen kostenlose Inhaltsupdates erscheinen, die Charaktere, Bereiche und ähnliches einführen. Im Fall einer Free-2-Play-Umstellung wäre dies offenbar nicht möglich gewesen. Optionale Ingame-Käufe werden aber auch in Zukunft möglich sein.

Die 3 Editionen zum Release

Im Anschluss stellte Gameloft drei verschiedene Editionen vor:

Standard Edition für 39,99 Euro: Digitales Hauptspiel und 8.000 Mondsteine enthalten.

Digitales Hauptspiel und 8.000 Mondsteine enthalten. Cozy Edition für 49,99 Euro: Eine physische Edition, die neben dem Hauptspiel 14.500 Mondsteine und kosmetische Inhalte enthält. Dazu gehören der Cottage House Skin, fünf Raccoon Companion Skins, Cheshire Cat Sweater, eines von sechs Postern und ein Aufkleber. Bestellen könnt ihr unter anderem auf Amazon .

Eine physische Edition, die neben dem Hauptspiel 14.500 Mondsteine und kosmetische Inhalte enthält. Dazu gehören der Cottage House Skin, fünf Raccoon Companion Skins, Cheshire Cat Sweater, eines von sechs Postern und ein Aufkleber. Bestellen könnt ihr unter anderem auf . Gold Edition für 69,99 Euro: Hauptspiel in digitaler Form, Expansion Pass, 15.000 Mondsteine und drei exklusive Items. Darunter ein tierischer Begleiter, eine Hütten-Optik und ein Avatar-Kostüm.

Und dann gibt es noch den Expansion Pass namens „A Rift in Time“, der 29,99 Euro kostet. Was genau drin steckt, erfahrt ihr am 1. November in einem Livestream. Um 19 Uhr nach deutscher Zeit findet die Übertragung statt.

Wer die Early-Access-Version besitzt, kriegt die kosmetischen Items der Gold Edition beim Kaufen eines Gründerpakets kostenlos. Bis zum 4. Dezember müssen sie den Kauf tätigen. Obendrauf kriegen alle bisherigen Spieler zum Release noch 2.00 Mondsteine geschenkt.

„Disney Dreamlight Valley“ kostet im PlayStation Store aktuell 29,99 Euro. Neben der PS4 und der PS5 ist die Lebenssimulation für Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erhältlich.

