Trinity Fusion: Release für PS4- und PS5-Version hat ein Datum – Trailer

Das Entwicklerstudio Angry Mob Games hält sein Versprechen ein und veröffentlicht „Trinity Fusion“ noch in diesem Jahr für PS4 und PS5.

Bislang befand sich der Roguelite-Action-Platformer „Trinity Fusion“ im Early Access auf Steam. Nun gab das Entwicklerteam von Angry Mob Games bekannt, dass der Titel am 15. Dezember 2023 seinen Release feiert. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen.

In dem Titel müssen wir das sterbende Multiversum retten, indem wir in die Rolle von Kriegerin Maya schlüpfen und uns in ihre Parallel-Ichs aufteilen. Das Multiversum wird nämlich von Mutanten und Maschinen bedroht, die jegliches menschliches Leben auslöschen wollen.

Jedes der drei Ichs lebt in einer anderen Welt mit eigenem Ökosystem und verfügt über einzigartigen Waffen- uns Fähigkeiten-Sets. Dabei wechseln wir zwischen den trostlosen Ödlanden über endlosen Schmieden und Laboren bis hin zu einer gefährlichen Himmelsstätte. Es gilt, die Welten zu verschmelzen, damit die Zeitlinien nicht zusammenbrechen.

Mehrere Parallel-Ichs im Multiversum

In dem Roguelite kämpfen wir uns durch prozedural generierte Level, die individuelle Herausforderungen und Arenen bieten. Jeder Raum soll dabei mit viel Liebe zum Detail und von Hand gestaltet sein.

Dabei steht uns ein Fähigkeitenarsenal aus Gleiten, Springen und Ausweichen zur Verfügung. In der Zitadelle, die in „Trinity Fusion“ als Hub dient, können zudem dauerhafte Upgrades freigeschaltet werden. So können wir jeden Run anders angehen.

Weitere Meldungen im Überblick:

Sollten wir irgendwo feststecken, ist das kein Problem: Wir können dann einfach von einem anderen Bereich aus starten und von dort aus weitermachen, sobald uns der Tod ereilen sollte.

Natürlich gibt es auch eine Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen, deren Stärke und Modifikatoren mit dem Besiegen von Feinden steigen. „Trinity Fusion“ soll hochenergetische Waffen, massive Hämmer und spitze Klingen bieten. In einem passenden Trailer können wir uns einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Trinity Fusion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren